Смертельна пастка. Щось токсичне в океані вбиває каліфорнійських левів і дельфінів

На узбережжі Каліфорнії помічають дедалі більше викинутих тварин, деякі з них гинуть.

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Морські леви й дельфіни, що мешкають біля центрального узбережжя Каліфорнії, масово вмирають. Дослідники Національного управління океанічних і атмосферних явищ (NOAA) звернулися до відпочивальників із проханням повідомляти про всі випадки виявлення викинутих на берег тварин, пише Gizmodo.

Вчені вважають, що причиною масового мору морських тварин можуть бути токсичні водорості біля узбережжя — саме вони змушують морських левів і дельфінів викидатися на берег, а часом і вбивають.

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У нещодавньому звіті відділу рибальства NOAA йдеться про те, що Інститут морської та дикої природи Нормандських островів отримав уже понад 1000 повідомлень про хворих або мертвих ссавців, і це тільки у період з 8 по 14 червня. За словами співзасновниці та директорки Інституту дикої природи Рут Довер, щодня вони з колегами обробляють майже дві сотні повідомлень про тварин, які зазнали лиха. Наразі дослідники намагаються зробити все можливе, щоб запобігти масовій загибелі ссавців.

Дослідники вважають, що цвітіння водоростей Pseudo-nitzschia біля берегів Каліфорнії створило таку собі "смертельну пастку", в яку і потрапили тварини. Річ у тім, що ці водорості створюють нейротоксин, званий домоєвою кислотою, і його високі концентрації у воді вже виявлено біля узбережжя від округу Оріндж до округу Сан-Луїс-Обіспо. Про це свідчать дані системи спостереження за прибережними океанами Південної Каліфорнії. Особливо високі концентрації нейротоксину спостерігаються в округах Вентура і Санта-Барбара.

Відомо, що вплив домоєвої кислоти робить тварин млявими й дезорієнтує їх. Ссавці відчувають нудоту, судоми, а багато хто взагалі помирає. Вчені зазначають, що тварини наражаються на ризик через те, що кислота потрапляє до їхнього харчового ланцюга — дрібніша риба заражається, а потім її поглинають морські леви й дельфіни.

Дослідники також зазначають, що ця ситуація не загрожує місцевим жителям, якщо тільки домоєва кислота не буде виявлена у людській їжі. Експерти також звернулися до місцевих жителів і відпочивальників із проханням негайно звернутися до фахівців, якщо вони помітять викинуту тварину на пляжі. Також учені радять триматися від таких ссавців якомога далі.

Річ у тім, що якщо тварини будуть виявлені вчасно, це дасть їм надію на виживання — своєчасне лікування допоможе зупинити вплив токсину. Однак деяким морським левам і дельфінам, імовірно, доведеться жити з пошкодженням мозку і втратою пам'яті.

Зазначимо, що цвітіння водоростей відбувається природним чином, однак зміни клімату все ж сприяють виникненню сприятливих умов для небезпечного цвітіння. Дослідники NOAA повідомляють, що підвищення середньої температури океану призвело до активнішого цвітіння водоростей — унаслідок цього дедалі більше морських левів і дельфінів стають жертвами впливу нейротоксину.

Раніше Фокус писав про те, що щось змушує риб залишати "домівки" і зсуватися до полюсів.