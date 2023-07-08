Эксплуатируют людей. Серые киты нашли необычное решение своей проблемы со вшами (видео)

Новое видео демонстрирует, как морские гиганты обращаются за помощью к людям, чтобы избавиться от надоедливых паразитов.

Китовые вши — внешние паразиты, которые, как правило, обнаруживаются в кожных поражениях, ноздрях, а порой и глазах китов. Отчасти они могут быть полезны для морских гигантов, так как питаются водорослями на теле китов и поедают шелушащуюся кожу, однако порой млекопитающие все же стремятся избавиться от них, пишет Science Alert.

У китов нет лап, а потому согнать вшей со своего тела бывает чрезвычайно непросто, впрочем, морские гиганты придумывают все более изощренные способы решения своей проблемы с надоедливыми вшами. Как, например, этот серый кит, который решил обратиться за помощью к капитану лодки.

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Видео было заснято во время наблюдений за китами в лагуне Охо-де-Либре, расположенной на тихоокеанском побережье мексиканского полуострова Баха. На кадрах видно, как серый кит подплывает к лодке, а затем на некоторое время задерживается на поверхности, пока капитан туристической лодки Пако Хименес Франко очищает его голову от китовых вшей.

По словам Франко, который вот уже два десятилетия работает капитаном на судне по наблюдению за китами, морским гигантам потребовалось некоторое время, что привыкнуть к нему. Однако теперь киты без опаски приближаются к лодке и позволяют капитану собирать с них вшей.

На видео также видно, как серый кит будто зависает на поверхности и достаточно долго вращается, пока Франко очищает его голову от морских паразитов. Капитан также рассказал, что во время первой встречи с китом один на один он удалил всего одну вошь с головы кита, а затем животное удалилось. Впрочем, спустя некоторое время кит вернулся, чтобы Франко мог продолжить свою работу.

По словам капитана, он уже неоднократно проделывал этот "очищающий ритуал" с одним и тем же китом, и несколькими другими особями. Похоже, киты оценили попытки человека помочь и теперь с готовностью приближаются к лодке, чтобы избавиться от паразитов.

По словам британского зоолога Марка Карвардина, отношения серых китов с морскими вшами похожи на "любовь и ненависть". Дело в том, что вши в действительности поедают клетки омертвевшей кожи китов, однако они также крепятся к их коже своими острыми загнутыми когтями, что едва ли приятно млекопитающим с чрезвычайно чувствительной кожей.

Отметим, что серые киты могут достигать 15 метров в длину и получили прозвище "рыба-дьявол" из-за их удивительной способности давать отпор охотникам в 20 веке. Как правило, эти млекопитающие встречаются в Нижней Калифорнии, так как их миграционный маршрут проходит вдоль побережья Северной Америки.

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