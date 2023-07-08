На дне кроличьей норы. Ученые рассказали, что на самом деле таится подо всем полярным льдом

Исследователи уверяют, что под Северным и Южным полюсом спрятаны совершенно разные вещи — все зависит от того, куда смотреть.

Не секрет, что ледяные щиты жизненно необходимы нашей планете — именно они выполняют большую часть работы по сохранению климата на Земле. Однако, что мы найдем, если заглянем под полярные ледяные щиты — грязь, камень, груды льда или древние мозаики? Ученые уверены, все зависит от того, погрузимся ли мы под Северный полюс или Южный, пишет IFLScience.

По сути Арктика в Северном полушарии представляет собой ледяной щит, покрывающий море. Тогда как Антарктика в Южном полушарии — не что иное, как настоящий континент, а значит под его льдами спрятан древний каменистый массив суши, который был заперт в ледяных оковах миллионы лет.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Что находится подо льдом Антарктиды

Заглянуть подо льды Антарктиды — задачка не из простых. По информации Национального научного фонда, лед здесь имеет глубину 4 776 метров, а его средняя толщина составляет 2 160 метров. В общей сложности Антарктида вмещает невероятные 27 миллионов кубических километров замороженной воды, и если она когда-нибудь растает, это приведет к повышению моря на рекордные 58 метров.

Сегодня ученым удалось пробурить ледяной щит Антарктиды на глубину чуть более 2 000 метров, однако большая часть его глубин, по-прежнему, остается загадкой для исследователей. Ученые также разместили несколько камер в некоторых неглубоких скважинах и получили чрезвычайно захватывающие кадры.

Что находится подо льдом Арктики

Арктические льды определенно не так глубоки. Фактически толщина льда здесь составляет от 3 до 4 метров, однако на некоторых отдельных гребнях она может достигать 20 метров. Если пробурить весь этот лед, ниже мы обнаружим воды Северного Ледовитого океана, который является самым мелководным из пяти основных мировых океанов — его средняя глубина составляет всего 1 038 метров.

В 2013 году ученые из Земной обсерватории Ламонта-Доэрти при Колумбийском университете провели много времени, изучая мир под арктическим льдом и морским льдом в Барроу (Аляска). Они пробурили лед и запустили камеры в воды Северного Ледовитого океана — в результате им удалось собрать видеоматериалы морского дна.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что под арктическими льдами находится илистое дно, усеянное невероятным количеством водорослей. Тогда исследователям даже удалось заснять изоподов, бродящих по океаническому дну под льдами Арктики. Впрочем, ученые все еще имеют слабое представление о том, что это за виды и как они живут.

По словам соавтора исследования, водного эколога и океанографа Энди Джул, исследования в полярных регионах показали, что ученым крайне необходимо расширить представление того, где существует и процветает жизнь на Земле. Например, ученые выяснили, что в Арктике есть жизнь, процветающая внутри льда даже при отрицательных температурах.

Джул отмечает, что результаты исследования 2013 года показали ученым, что искать жизнь на нашей планете стоит даже в самых непредсказуемых местах. Как оказалось, лед не обязательно является "негостеприимной средой". Теперь исследователи предполагают, что нам следует искать признаки жизни и на других планетах, где мы видим лед.

Ранее Фокус писал о том, что под ледяным щитом Антарктиды найден "трубопровод": простирается на 460 км и ускоряет таяние.