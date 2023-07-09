Давняя загадка. Почему внешняя атмосфера Солнца такая горячая: ученые приблизились к ответу
Ученые используют искусственный интеллект, чтобы разгадать давнюю тайну Солнца.
Внешней атмосферой Солнца называют корону, и ее температура составляет примерно 1 млн градусов Цельсия. Но эта температура намного больше, чем у видимой поверхности Солнца, которая называется фотосфера – она составляет примерно 5730 градусов Цельсия. Но ученые пока точно не знают, почему же корона такая горячая. Но исследователи из Нортумбрийского университета, Великобритания, считают, что скоро смогут с помощью ИИ ответить на этот вопрос, пишет Space.
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Пока что основные теории, которые объясняют огромную температуру короны Солнца гласят, что:
- Либо корона Солнца нагревается из-за тепла, освобожденного от рассевания плазменных волн;
- Либо корона Солнца нагревается из-за выделения энергии во время пересоединения силовых линий магнитного поля нашей звезды.
- Некоторые ученые предполагают, что оба эти явления могут нагревать корону одновременно.
Но ученые из Нортумбрийского университета решили использовать ИИ, чтобы найти ответ на вопрос о причинах нагрева короны Солнца. С помощью ИИ ученые ищут нановспышки на Солнце, которые выпускают наноструи в корону.
Идея с нановспышками на Солнце возникла еще более 30 лет назад. Тогда физик Южин Паркер предположил, что, когда линии магнитного поля попадают в корону Солнца, где разрываются и снова соединяются, это приводит к внезапным вспышкам энергии. Впервые астрономы смогли увидеть эти нановспышки только 2 года назад. Но остается вопрос: достаточно ли часто они происходят, чтобы объяснить нагрев короны Солнца?
Но нановспышки и выпускаемые ими наноструи очень маленькие, поэтому их очень сложно найти. Поэтому авторы исследования используют ИИ, которому был задан определенный алгоритм поиска, и он ищет эти явления в данных разных космических аппаратов, исследующих Солнце. Таким образом ученые хотят понять, как часто происходят эти вспышки.
Также с помощью ИИ ученые ищут еще одно явление, которое появляется в результате пересоединения магнитного поля — так называемый корональный дождь. Он появляется, когда часть плазмы Солнца слипается из-за внезапных локальных перепадов температуры в короне. Это приводит к тому, что формируются более плотные сгустки плазмы диаметром около 250 километров, а затем выпадают из короны со скоростью 100 км/с. Когда эта плазма сталкивается с фотосферой, то могут возникать яркие вспышки и ударные волны, которые вызывают выброс горячей плазмы обратно в корону. Ученые надеются в скором времени получить нужные им результаты, которые помогут разгадать давнюю тайну Солнца.
О новом, ранее неизвестном явлении в корональном дожде на Солнце недавно сообщили ученые, как уже писал Фокус.
Также Фокус писал о том, что космический аппарат "Паркер" подлетел к Солнцу на очень близкое расстояние и при этом ни один из его приборов не пострадал.
Как уже писал Фокус, астрономы зафиксировал рекордное количество пятен на Солнце, а это может означать, что пик активности нашей звезды, когда появляется очень много вспышек и выбросов плазмы, наступит совсем скоро.