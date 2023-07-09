Давняя загадка. Почему внешняя атмосфера Солнца такая горячая: ученые приблизились к ответу

Ученые используют искусственный интеллект, чтобы разгадать давнюю тайну Солнца.

Внешней атмосферой Солнца называют корону, и ее температура составляет примерно 1 млн градусов Цельсия. Но эта температура намного больше, чем у видимой поверхности Солнца, которая называется фотосфера – она составляет примерно 5730 градусов Цельсия. Но ученые пока точно не знают, почему же корона такая горячая. Но исследователи из Нортумбрийского университета, Великобритания, считают, что скоро смогут с помощью ИИ ответить на этот вопрос, пишет Space.

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Пока что основные теории, которые объясняют огромную температуру короны Солнца гласят, что:

Либо корона Солнца нагревается из-за тепла, освобожденного от рассевания плазменных волн;

Либо корона Солнца нагревается из-за выделения энергии во время пересоединения силовых линий магнитного поля нашей звезды.

Некоторые ученые предполагают, что оба эти явления могут нагревать корону одновременно.

Но ученые из Нортумбрийского университета решили использовать ИИ, чтобы найти ответ на вопрос о причинах нагрева короны Солнца. С помощью ИИ ученые ищут нановспышки на Солнце, которые выпускают наноструи в корону.

Ученые используют искусственный интеллект, чтобы разгадать давнюю тайну Солнца Фото: NASA

Идея с нановспышками на Солнце возникла еще более 30 лет назад. Тогда физик Южин Паркер предположил, что, когда линии магнитного поля попадают в корону Солнца, где разрываются и снова соединяются, это приводит к внезапным вспышкам энергии. Впервые астрономы смогли увидеть эти нановспышки только 2 года назад. Но остается вопрос: достаточно ли часто они происходят, чтобы объяснить нагрев короны Солнца?

Но нановспышки и выпускаемые ими наноструи очень маленькие, поэтому их очень сложно найти. Поэтому авторы исследования используют ИИ, которому был задан определенный алгоритм поиска, и он ищет эти явления в данных разных космических аппаратов, исследующих Солнце. Таким образом ученые хотят понять, как часто происходят эти вспышки.

Также с помощью ИИ ученые ищут еще одно явление, которое появляется в результате пересоединения магнитного поля — так называемый корональный дождь. Он появляется, когда часть плазмы Солнца слипается из-за внезапных локальных перепадов температуры в короне. Это приводит к тому, что формируются более плотные сгустки плазмы диаметром около 250 километров, а затем выпадают из короны со скоростью 100 км/с. Когда эта плазма сталкивается с фотосферой, то могут возникать яркие вспышки и ударные волны, которые вызывают выброс горячей плазмы обратно в корону. Ученые надеются в скором времени получить нужные им результаты, которые помогут разгадать давнюю тайну Солнца.

О новом, ранее неизвестном явлении в корональном дожде на Солнце недавно сообщили ученые, как уже писал Фокус.

Также Фокус писал о том, что космический аппарат "Паркер" подлетел к Солнцу на очень близкое расстояние и при этом ни один из его приборов не пострадал.

Как уже писал Фокус, астрономы зафиксировал рекордное количество пятен на Солнце, а это может означать, что пик активности нашей звезды, когда появляется очень много вспышек и выбросов плазмы, наступит совсем скоро.