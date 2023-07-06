Солнце приближается к своему взрывному пику: количество пятен достигло 20-летнего максимума

Солнечных пятен в июне этого года было больше, чем в любой другой месяц текущего или предыдущего солнечного цикла.

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Данные американских ученых, которые занимаются изучением активности Солнца и прогнозированием космической погоды, показывают, что количество солнечных пятен значительно выросло. Этих регионов на нашей звезде, которые способствуют появлению вспышек и выбросов плазмы, в июне было больше, чем за 21 год наблюдений. Ученые считают, что все это указывает на то, что предстоящий пик солнечной активности или солнечный максимум (когда появляется очень много вспышек на Солнце) будет намного сильнее, чем предполагалось, пишет Live Science.

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По словам ученых, в июне этого года солнечных пятен появилось больше, чем в любой другой месяц текущего или предыдущего солнечного цикла, который длится 11 лет. Последний раз такое наблюдалось на Солнце еще в 2002 году. Ученые считают, что Солнце стремительными темпами приближается к максимуму своей активности и он будет намного мощнее, чем показывали прогнозы ученых раньше.

В июне на Солнце было зафиксировано появление 163 пятен, в то время, как последний раз рекордное количество пятен было зафиксировано еще в сентябре 2002 года, когда их было 187.

В июне на Солнце было зафиксировано появление 163 пятен, в то время, как последний раз рекордное количество пятен было зафиксировано еще в сентябре 2002 года, когда их было 187 Фото: NASA

Солнечные пятна, эти темные участки на поверхности Солнца, появляются, когда линии магнитного поля звезды становятся все более запутанными и по мере продолжения солнечного цикла это приводит к тому, то магнитные полюса Солнца меняются местами. В результате начинается новый солнечный цикл.

Когда начинается солнечный цикл, то на Солнце почти нет пятен и этот период называется солнечным минимумом, он кстати появится и по окончанию периода самой сильной активности звезды перед началом нового цикла.

Ученые считают, что все это указывает на то, что предстоящий солнечный максимум (когда появляется очень много вспышек на Солнце) будет намного сильнее, чем предполагалось Фото: NASA

Когда Солнце приближается к своему максимуму, то звезда начинает покрываться огромным количеством темных пятен и здесь появляются все более сильные солнечные вспышки. Самыми мощными из них считаются вспышки Х-класса.

Нынешний 25-й солнечный цикл начался 4 года назад и предполагалось, что максимум активности Солнца наступит примерно в 2025 году. Считалось, что этот период по своей интенсивности будет похож на такой же во время 24-го солнечного цикла. Но сейчас многие данные указывают на то, что пик активности Солнца может наступить гораздо раньше, и самое опасное для нас то, что он будет намного сильнее, чем предыдущий.

Когда Солнце приближается к своему максимуму, то звезда начинает покрываться огромным количеством темных пятен и здесь появляются все более сильные солнечные вспышки Фото: NASA

Ученые считают, что текущий пик активности Солнца может быть будет похож на подобный в 23-м солнечном цикле, который продолжался в течение 2000 и 2001 года. Во время этого солнечного максимума ученые зафиксировали самое большое количество солнечных пятен в июле 2000 года и их было целых 244.

По словам ученых, например, 29 июня этого года на Солнце появилось пятно, которое было больше в 10 раз размера Земли, то есть его размер составил почти 130 000 км. Это было одно из самых больших известных пятен на Солнце в нынешнем солнечном цикле.

Как уже писал Фокус, недавно на Солнце произошла серия мощных взрывов, поэтому ученые прогнозируют появление геомагнитных бурь на Земле в ближайшие дни. Солнце продолжает проявлять свою активность и это уже негативно отразилось на некоторых регионах планеты.