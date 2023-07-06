Сонце наближається до свого вибухового піку: кількість плям досягла 20-річного максимуму

Сонячних плям у червні цього року було більше, ніж у будь-який інший місяць поточного або попереднього сонячного циклу.

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Дані американських учених, які займаються вивченням активності Сонця і прогнозуванням космічної погоди, показують, що кількість сонячних плям значно зросла. Цих регіонів на нашій зірці, які сприяють появі спалахів і викидів плазми, у червні було більше, ніж за 21 рік спостережень. Учені вважають, що все це вказує на те, що майбутній пік сонячної активності або сонячний максимум (коли з'являється дуже багато спалахів на Сонці) буде набагато сильнішим, ніж передбачалося, пише Live Science.

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За словами вчених, у червні цього року сонячних плям з'явилося більше, ніж у будь-який інший місяць поточного або попереднього сонячного циклу, який триває 11 років. Востаннє таке спостерігалося на Сонці ще 2002 року. Учені вважають, що Сонце стрімкими темпами наближається до максимуму своєї активності, і він буде набагато потужнішим, ніж показували прогнози вчених раніше.

У червні на Сонці було зафіксовано появу 163 плям, тоді як востаннє рекордну кількість плям було зафіксовано ще у вересні 2002 року, коли їх було 187.

У червні на Сонці було зафіксовано появу 163 плям, тоді як востаннє рекордну кількість плям було зафіксовано ще у вересні 2002 року, коли їх було 187 Фото: NASA

Сонячні плями, ці темні ділянки на поверхні Сонця, з'являються, коли лінії магнітного поля зірки стають дедалі заплутанішими і в міру продовження сонячного циклу це призводить до того, що магнітні полюси Сонця міняються місцями. У результаті починається новий сонячний цикл.

Коли починається сонячний цикл, то на Сонці майже немає плям і цей період називається сонячним мінімумом, він, до речі, з'явиться і по закінченню періоду найсильнішої активності зірки перед початком нового циклу.

Вчені вважають, що все це вказує на те, що майбутній сонячний максимум (коли з'являється дуже багато спалахів на Сонці) буде набагато сильнішим, ніж передбачалося Фото: NASA

Коли Сонце наближається до свого максимуму, то зірка починає вкриватися величезною кількістю темних плям і тут з'являються дедалі сильніші сонячні спалахи. Найпотужнішими з них вважаються спалахи Х-класу.

Нинішній 25-й сонячний цикл розпочався 4 роки тому і передбачалося, що максимум активності Сонця настане приблизно 2025 року. Вважалося, що цей період за своєю інтенсивністю буде схожий на такий самий під час 24-го сонячного циклу. Але зараз багато даних вказують на те, що пік активності Сонця може настати набагато раніше, і найнебезпечніше для нас те, що він буде набагато сильнішим, ніж попередній.

Коли Сонце наближається до свого максимуму, то зірка починає вкриватися величезною кількістю темних плям і тут з'являються дедалі сильніші сонячні спалахи Фото: NASA

Науковці вважають, що поточний пік активності Сонця може бути схожий на подібний у 23-му сонячному циклі, що тривав упродовж 2000 і 2001 року. Під час цього сонячного максимуму вчені зафіксували найбільшу кількість сонячних плям у липні 2000 року і їх було аж 244.

За словами вчених, наприклад, 29 червня цього року на Сонці з'явилася пляма, що була більшою в 10 разів за розмір Землі, тобто її розмір становив майже 130 000 км. Це була одна з найбільших відомих плям на Сонці в нинішньому сонячному циклі.

Як уже писав Фокус, нещодавно на Сонці сталася серія потужних вибухів, тому вчені прогнозують появу геомагнітних бурь на Землі найближчими днями. Сонце продовжує проявляти свою активність і це вже негативно позначилося на деяких регіонах планети.