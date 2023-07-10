Зеленый палач. Ядовитое растение способное свести с ума и убить адской болью

Ядовитый сад в Алнвике теперь содержит растение, которое может причинять настолько сильную боль при контакте, что люди могут начать молить о смерти.

Представьте себе, что вы гуляете в высокой траве и вдруг чувствуете себя так, будто вас одновременно подожгли и поразили молнией. Именно это может сделать растение гимпи-гимпи, также известное как жалящее дерево, которое теперь обрело новый дом в Саду ядов в Алнвикском саду, Нортумберленд, надежно запертое за стеклом, чтобы защитить ничего не подозревающих посетителей от бесконечной и фатальной пытки, пишет BBC.

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Гимпи-гимпи, официально известное как Dendrocnide moroides, — это многолетний кустарник, который обычно вырастает до 3 метров в высоту, хотя иногда может достигать гигантских 10 метров. Растение цветет в течение всего года, преимущественно летом, и эти цветки довольно мелкие, менее 1 см в поперечнике. После фазы цветения гимпи-гимпи производит семенные стручки, напоминающие розовые или светло-фиолетовые ягоды шелковицы. В этих стручках содержатся семена, заключенные в мясистый мешочек. Несмотря на покрывающие их жгучие волоски, эти плоды съедобны, если волоски тщательно удалить.

Гимпи-гимпи это не обычный кустарник, который можно встретить на заднем дворе, если только ваш задний двор не находится в австралийском тропическом лесу или где-нибудь в Индонезии. У этого растения в рукаве, а точнее, в его крошечных волосках, есть мощный и смертельно опасный трюк.

Джон Нокс, ведущий экскурсовод в Саду ядов, объясняет: "Это растение покрыто мелкими волосками. Если вы задеваете его кожей, эти волоски проникают в нее, отламываются и выделяют яд". Боль, которую вызывает этот яд, описывают как нечто среднее между ударом током и поджогом, причем, если вы решили, что способны потерпеть даже такую боль, то подумайте дважды, ведь она сохраняется в течение нескольких недель или даже месяцев. Подобную круглосуточную пытку морально не способен выдержать ни один человек, не говоря уже о нашем организме.

Чтобы обеспечить безопасность растения и предотвратить потенциальный вред посетителям, для ухода за ним был назначен специальный смотритель. В его обязанности входит полив и кормление, при этом он следит за тем, чтобы ни один из опасных волосков не вырвался за пределы вольера.

Уникальный защитный механизм гимпи-гимпи привлек внимание ученых еще в 2020 году. Австралийские исследователи обнаружили, что токсины, вырабатываемые этим растением, поразительно похожи на яды пауков и скорпионов. Молекулярная структура яда имеет узловатую структуру, что позволяет токсину связываться с болевыми рецепторами своих жертв, что приводит к длительному периоду страданий.

В Ядовитом саду, основанном в 2005 году герцогиней Нортумберлендской, произрастает более 100 других ядовитых, опьяняющих и наркотических растений. Это необычная и увлекательная достопримечательность, но не стоит относиться к ней легкомысленно — перед входом посетители должны пройти инструктаж по технике безопасности. Несколько человек даже упали в обморок от вдыхания паров этих смертоносных растений.

По мере того, как мы будем лучше понимать гимпи-гимпи и его яд, он может найти применение в науке и медицине. Изучение его сходства с ядами пауков и скорпионов может дать важные сведения о лечении боли и разработке новых методов ее регулирования. Но пока что гимпи-гимпи остается опасным, но интригующим дополнением к Саду ядов, готовым разжечь любопытство любого посетителя, достаточно смелого, чтобы исследовать этот ботанический ящик Пандоры.

Ранее Фокус писал об обнаружении нового вида птиц, распыляющих мощный нейротоксин. В высоких концентрациях он может вызывать сильные конвульсии и даже смерть.

Также Фокус писал о том, что ученые опровергли способность растений ощущать боль. Растения не способны убегать от опасности из-за своего неподвижного положения и отсутствия нервной системы или мозга.