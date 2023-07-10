Новая эпоха. Ученые рассказали, как в будущем изменятся лесные пожары — прогнозы тревожны

Исследователи отмечают, что сезон лесных пожаров только стартовал и в ближайшие месяцы нас ждут весьма тревожные события.

В Канаде уже стартовал сезон лесных пожаров, но в условиях глобального потепления и резких изменений климата более крупные и продолжительные лесные пожары распространяют дым дальше от источника, порой настолько далеко, что эти места непривычны к подобному воздействию, пишет Sci Tech Daily.

Исследователи отмечают, что подобное наблюдалось недавно, поскольку дым от лесных пожаров в Канаде продолжает смещаться на юг. Все это вызывает предупреждения об опасном качестве воздуха и плохой видимости в части Новой Англии, Средней Атлантики и Среднего Запада. В новом исследовании профессор Коллет Хилд из Департамента гражданской и экологической инженерии и Департамента наук о Земле, атмосфере и планетах, а также профессор Ноэль Селин из Института данных, систем и общества и Департамента наук о Земле, атмосфере и планетах рассказали о том, как изменятся лесные пожары в будущем и чего нам стоит ожидать.

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По словам исследователей, необычно теплые и сухие условия в этом году резко увеличили пожароопасность Канады, а изменения климата, вызванные деятельностью человека, делают подобные условия более вероятными. Данные показывают, что дым от пожаров в Альберте, в Новой Шотландии и Квебеке значительно ухудшил качество воздуха на местном уровне в Канаде. Однако этот дым также был перенесен и в США, испортив качество воздуха и здесь. Канадские власти заявили, что возгорания были связаны с ударами молнии, однако человеческая деятельность сыграла свою роль в некоторых пожарах в Альберте.

По словам Хилд, в ближайшем будущем правительство Канады прогнозирует более высокую пожарную активность. Предполагается, что восприимчивость региона к пожарам продолжит реагировать на меняющиеся погодные условия. Исследовательницы также отмечают, что пока сложно прогнозировать пострадают ли штаты, так как до си пор сезон пожаров в США остается ниже среднего, однако ожидается, что риск возникновения пожаров будет умеренно повышаться в течение всего лета.

Исследователи отмечают, что наиболее опасным в дыме от лесных пожаров являются мелкие твердые частицы, которые содержатся в атмосфере и могут вдыхаться глубоко в легкие и наносить вред здоровью человека. Известно, что воздействие этих твердых частиц вызывает поражение органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, в том числе сердечные приступы и преждевременная смерть. Как правило, вдыхание твердых частиц сопровождается такими симптомами, как:

кашель;

затрудненное дыхание.

Исследовательницы отмечают, что в краткосрочной перспективе важно защитить себя от воздействия твердых частиц, например, ограничить время пребывания на открытом воздухе и использовать защитную маску. В долгосрочной же перспективе, по словам исследователей, важно смягчить последствия изменения климата, поскольку теплые и сухие условия лишь усугубляют ситуацию

Ранее Фокус писал о том, что ученые нашли способ прогнозировать силу лесных пожаров: поможет пот растений.