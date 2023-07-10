Недалеко от Земли обнаружена самая яркая планета в космосе: ее не должно существовать (видео)

На самом деле планета не излучает свет, она только отражаете его от своей звезды. Но это самая большая отражательная способность среди всех известных планет вне Солнечной системы.

Согласно новой научной работе, опубликованной в издании Astronomy and Astrophysics, астрономам удалось найти в относительной близости к Земле, самую яркую планету вне Солнечной системы. Она отражает 80% света своей родной звезды. Но ее на самом деле не должно существовать, пишет Phys.

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Ученые использовали космический телескоп "Хеопс" для нового наблюдения за известной уже три года планетой под названием LTT9779b. Она находится относительно близко к Земле – на расстоянии в 260 световых лет. Температура на этой планете составляет примерно 2000 градусов Цельсия, что не предполагает наличие облаков. К тому же планета LTT9779b находится так близко к своей звезде, что год здесь длится всего 19 часов.

Но оказалось, что облака из металла на этой планете все-таки существуют, как показало новое исследование. Они появляются в результате испарения под влиянием тепла своей звезды. Если есть облака, то значит здесь есть и атмосфера, что очень неожиданно для планеты, расположенной так близко к своей звезде, говорят ученые.

Астрономам удалось найти в относительной близости к Земле, самую яркую планету вне Солнечной системы Фото: ESA

Как раз металлические облака мешают звездному излучению уничтожить атмосферу, и в то же время они действуют, как своеобразное планетарное зеркало. То есть планета, благодаря этим облакам отражает примерно 80% света своей звезды. Таким образом, по словам ученых, это первая самая яркая планета вне Солнечной системы. Яркость планеты LTT9779b можно сравнить с яркостью Венеры в нашем ночном небе, которая является вторым самым ярким объектом после Луны.

Но на этом необычность яркой планеты не заканчивается. Исследователи выяснили, что эта планета по размерам похожа на Нептун и в 5 раз больше Земли. Но раньше астрономы не находили такие планеты с орбитами вокруг своих звезд, которые составляют меньше 24 часов. Дело в том, что остальные планеты, у которых год составляет меньше земных суток, были либо газовыми гигантами в 10 раз больше Земли, либо каменистыми планетами в 2 раза меньше нашей планеты.

Это художественное представление экзопланеты LTT9779b, вращающейся вокруг своей звезды. Планета размером с Нептун отражает 80% падающего на нее света, что делает ее самым большим известным "зеркалом" во Вселенной

Астрономы считают, что такой планеты, размером с Нептун, не должно существовать так близко к своей звезде, но все же она есть. И это меняет представление об эволюции планет. Что же касается телескопа "Хеопс", то Европейское космическое агентство отправило его в космос в 2019 году для изучения планет, расположенных вне Солнечной системы.

Фокус уже писал о том, что астрономы обнаружили протопланету, которая сильно влияет на конфигурацию протопланетного диска, из которого она появилась. По сути, планета создает структуры вокруг своей звезды, которые можно обнаружить в гораздо больших масштабах в спиральных галактиках.

Также Фокус писал о новом изображении далекой галактики от телескопа Хаббл. Внешне спокойная галактика оказывается является "домом" для одного из самых сильных космических взрывов.