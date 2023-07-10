Эпоха Золотой Орды: в Казахстане найден древний мавзолей из 15 века (фото)

В Коргалжинском районе Акмолинской области, центральной части Казахстана, археологи обнаружили остатки мавзолея, который датируется эпохой Золотой Орды. Фактически, это уже третий исторический памятник, обнаруженный в здесь, пополняющий список значимых находок в регионе.

Уникальность этой находки заключается в ее восьмиугольной структуре. Каждая сторона мавзолея имеет длину чуть более 1,5 м, а диаметр — примерно 4,5 м. Строительные материалы включают обожженный и полуобожженный кирпич, скрепленный известковым раствором. Стоит отметить, что мавзолей находился в местности, которая когда-то считалась местом паломничества, а напротив него найдена могила, пишет Arkeonews.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

К сожалению, из-за расположения на сельскохозяйственных землях состояние мавзолея считается неудовлетворительным. Кроме того, ученые, участвующие в раскопках, заметили следы предыдущих ограблений, что привело к отсутствию человеческих останков в погребальных сооружениях.

Среди находок, сделанных исследователями, — различные предметы быта. Специалисты надеются, что эта находка прольет свет на погребальные обычаи, религиозные традиции и общую культуру Золотой Орды.

Карта Акмолинской области Фото: The Astana Times

Наличие этого мавзолея свидетельствует о существовании ранее неизвестного культурного, политического и сакрального центра, связанного с кочевыми ордами, некогда населявшими степи Казахстана. Золотая Орда, также известная как Улуг Улус или "Великое государство" на тюркском языке, возникла как монгольское, а позже тюркизированное ханство в составе Монгольской империи в 13 веке.

В период своего расцвета территория Золотой Орды простиралась от Карпатских гор на востоке Европы до сибирских степей. На юге ее земли граничили с Черным морем, Кавказскими горами и территориями, контролируемыми монгольской династией, известной как Иль-ханы.

Ранее Фокус писал, что известно о столице Золотой Орды и почему ее невозможно найти.

А также мы рассказывали, что древняя стоматология была дорогой. Ученые исследователи древний череп с золотыми зубами.