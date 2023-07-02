Древняя стоматология была дорогой: о чем рассказал старинный череп с золотыми зубами

Загадочный человеческий череп, известный как "череп Болинао", нашли в прибрежном городке Болинао на Филиппинах. Его потенциал в исследовании аборигенов, их миграционных путей и культурной эволюции делает артефакт крайне важным.

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Путешествие черепа Болинао к научному сообществу началось с археологических раскопок под руководством Национального музея Филиппин. На месте раскопок Балингасай, где обнаружили череп, также нашли 67 других черепов и керамических изделий, датированных периодом ранней династии Мин в Китае (около 15 века нашей эры). Ученые оценили возраст черепа между 14 и 15 веками нашей эры, пишет Ancient Origins.

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Самое интересное кроется в сложной зубной орнаментике, изготовленной из золота. Зубы черепа украшены многочисленными золотыми крапинками, тщательно расположенными так, чтобы образовывать удивительный узор, напоминающий рыбью чешую. Эти зубные украшения имеют примерно 10 миллиметров в ширину и 11,5 миллиметров в высоту.

По словам Кампо Абета, известного исследователя, золотые чешуйки были преимущественно на внешней поверхности верхних и нижних резцов и клыков, что в совокупности создавало потрясающий визуальный эффект. Тщательное мастерство, необходимое для создания этих изысканных украшений, заинтриговало ученых, которые также рассмотрели потенциальный дискомфорт, что они могли вызвать у владельца.

Зубы черепа украшены многочисленными золотыми крапинками, тщательно расположенными так, чтобы образовывать удивительный узор, напоминающий рыбью чешую Фото: National Museum of the Philippines

Дальнейшее исследование показало, что зубы просверлили, а полученные отверстия заполнили золотыми дисками, пробками, колышками и проволокой. Каждый тип золотых украшений имел особый внешний вид. Несомненно, владелец украшения должен был иметь ослепительную улыбку, но саму процедуру, вероятно, сопровождала значительная боль.

Стоит отметить, что практика золотых зубных украшений не редкость в этой части мира. До прихода христианства на Филиппины украшать зубы золотом было распространенным обычаем, который рассматривался как символ престижа и красоты.

В древности, когда ювелирное дело еще получило популярность, люди прибегали к окрашиванию зубов различными корнями и растениями, чтобы получить разные цвета. Однако с течением веков золото стало очень востребованным, указывая на власть и богатство.

Каждый тип золотых украшений имел особый внешний вид Фото: Philippine Story

Хроники ранних исследователей проливают свет на распространенность этой практики на дохристианских Филиппинах. Антонио Пигафетта, хронист экспедиции Магеллана 1521 года, удивлялся большому количеству золотых украшений, которые носили туземцы, отмечая, что один вождь имел "три золотых пятна на каждом зубе". Когда этот вождь улыбался или говорил, его зубы мерцали так, будто были окованы золотом.

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А потому украшать зубы золотом было распространенной и привычной традицией среди различных племен, населявших дохристианские Филиппины, включая регион, где обнаружили череп Болинао. Однако с прибытием европейских колонистов и последующим распространением христианства этот обычай быстро утерялся.

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