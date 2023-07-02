Стародавня стоматологія була дорогою: про що розповів древній череп із золотими зубами

Загадковий людський череп, відомий як "череп Болінао", знайшли у прибережному містечку Болінао на Філіппінах. Його потенціал у дослідженні аборигенів, їхніх міграційних шляхів та культурної еволюції робить артефакт вкрай важливим.

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Подорож черепа Болінао до наукової спільноти розпочалася з археологічних розкопок під керівництвом Національного музею Філіппін. На місці розкопок Балінгасай, де виявили череп, також знайшли 67 інших черепів і керамічних виробів, датованих періодом ранньої династії Мін у Китаї (близько 15 століття нашої ери). Вчені оцінили вік черепа між 14 і 15 століттями нашої ери, пише Ancient Origins.

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Найцікавіше криється у складній зубній орнаментиці, виготовленій із золота. Зуби черепа прикрашені численними золотими цяточками, ретельно розташованими так, щоб утворювати дивовижний візерунок, який нагадує риб'ячу луску. Ці зубні прикраси мають приблизно 10 міліметрів у ширину і 11,5 міліметрів у висоту.

За словами Кампо Абета, відомого дослідника, золоті лусочки були переважно на зовнішній поверхні верхніх і нижніх різців та іклів, що в сукупності створювало приголомшливий візуальний ефект. Ретельна майстерність, необхідна для створення цих вишуканих прикрас, заінтригувала вчених, які також розглянули потенційний дискомфорт, який вони могли викликати у власника.

Зуби черепа прикрашені численними золотими цяточками, ретельно розташованими так, щоб утворювати дивовижний візерунок, який нагадує риб'ячу луску Фото: National Museum of the Philippines

Подальше дослідження показало, що зуби просвердлили, а отримані отвори заповнили золотими дисками, пробками, кілочками та дротом. Кожен тип золотих прикрас мав особливий зовнішній вигляд. Безсумнівно, власник прикраси повинен був мати сліпучу посмішку, але саму процедуру, ймовірно, супроводжував значний біль.

Варто зазначити, що практика золотих зубних прикрас не рідкість у цій частині світу. До приходу християнства на Філіппіни прикрашати зуби золотом було поширеним звичаєм, який розглядався як символ престижу і краси.

У давнину, коли ювелірна справа ще отримала популярність, люди вдавалися до фарбування зубів різними корінням і рослинами, щоб отримати різні кольори. Однак із плином століть золото стало дуже затребуваним, вказуючи на владу і багатство.

Кожен тип золотих прикрас мав особливий зовнішній вигляд Фото: Philippine Story

Хроніки ранніх дослідників проливають світло на поширеність цієї практики на дохристиянських Філіппінах. Антоніо Пігафетта, хроніст експедиції Магеллана 1521 року, дивувався великій кількості золотих прикрас, які носили тубільці, зазначаючи, що один вождь мав "три золоті плями на кожному зубі". Коли цей вождь посміхався або говорив, його зуби мерехтіли так, ніби були окуті золотом.

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А тому прикрашати зуби золотом було поширеною і звичною традицією серед різних племен, що населяли дохристиянські Філіппіни, включаючи регіон, де виявили череп Болінао. Однак із прибуттям європейських колоністів і подальшим поширенням християнства цей звичай швидко загубився.

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