Ава з бронзового віку. Який вигляд мала жінка з доісторичної Шотландії (фото)

З далеких віків постає дивовижний образ жінки, яка жила в доісторичній Шотландії за 2 000 років до пришестя Христа. Завдяки зусиллям науковців її образ воскрешається.

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Цю загадкову постать, яку називали "Ава", поховали недалеко від Ачаваніч, мегалітичної споруди, розташованої в північному регіоні Кейтнесс. Залишаючись недоторканим протягом приблизно чотирьох тисячоліть, місце поховання жінки врешті-решт відкрили під час розкопок, проведених у 1987 році, пише Daily Mail.

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Тепер, вперше з часів бронзової доби, її обличчя можна розгледіти завдяки науковим дослідженням, які зібрали докупи її риси на основі черепа.

Сісеро Мораіс, талановитий 3D-дизайнер родом із Бразилії, очолив це новаторське дослідження. Він ділиться: "Погляньте на молоду дівчину, чиє суворе обличчя вимагає пошани".

Процес відновлення лиця особи, яка покинула цей світ багато століть тому, не був безперешкодним. Спочатку відсутність нижньої щелепи Ави стала величезною проблемою, що вимагало її віртуальної реконструкції із застосуванням статистичних даних.

Крім того, розміри і розташування різних частин обличчя — губ, очних яблук, вух і носа — визначені за допомогою проєкції даних комп'ютерної томографії (КТ), отриманих від сучасних донорів-людей.

Нарешті, пан Мораіс взявся за техніку, відому як "анатомічна деформація". Він пояснює: "Цей інноваційний підхід передбачає використання черепа і м'яких тканин віртуального донора, які ретельно підганяються доти, поки вони не збігаються з черепною структурою Ави. Відповідно, шкіра пристосовується до цих змін, внаслідок чого створюється образ, який точно відображає особу".

Результат дає захопливий погляд на минулу доісторичну епоху Шотландії. Варто зазначити, що це не єдина спроба відтворити лице Ави: у 2018 році значну увагу привернула більш рання двовимірна реконструкція, виконана судовим художником Г'ю Моррісоном. Однак нинішнє дослідження, в якому використовують різні методології, вперше відтворює риси обличчя Ави у трьох вимірах.

Спочатку відсутність нижньої щелепи Ави стала величезною проблемою, що вимагало її віртуальної реконструкції із застосуванням статистичних даних Фото: Adeola Fabola via Pen News

Сісеро зауважує: "Загалом результати мають дивовижну схожість, даючи рішуче обличчя з трохи асиметричним носом, схиленим до лівої частини обличчя. У той час як мій підхід використовував тривимірну художність, його попередник залишався обмеженим двома вимірами. Попри те, що наші методи відрізняються, обидва дослідження спираються на технічні знання, поширені раніше".

Попереднє дослідження припустило, що на момент смерті Аві було, ймовірно, від 18 до 25 років. Крім того, вона мала карі очі, чорне волосся і колір обличчя дещо темніший, ніж у сучасних шотландців.

Цікаво, що, попри близькість до моря, її раціон переважно складався з наземної їжі. Ба більше, стан її кісток свідчить про життя, позначене важкою фізичною працею. На жаль, обставини її смерті залишаються невідомими.

Пан Мораіс визнає внесок попередньої команди реконструкторів, висловлюючи своє задоволення результатами і дякуючи за надання даних, які полегшили його нинішню роботу.

Він зазначає: "Я надзвичайно задоволений результатом і глибоко вдячний команді, відповідальній за попередній проєкт. Вони не лише поділилися своїми висновками, але й надали необхідні дані, зокрема тривимірний череп".

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