Схожа на сучасну британку. Учені реконструювали обличчя англо-саксонського підлітка (фото)

У 2011 році в одному з сіл Великобританії зробили гостроцікаве відкриття — англосаксонське християнське поховання середини 7-го століття. У цьому похованні, яке називають "постільним", виявили чудовий золотий і гранатовий хрест, відомий під назвою "Хрест Трампінгтона".

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Судово-медична художниця Х'ю Моррісон взялася за реконструкцію обличчя жінки. Використовуючи виміри, отримані з черепа, і посилаючись на дані про глибину тканин європеоїдних жінок, Моррісон вдалося створити приблизне зображення її зовнішності. Хоча точні деталі, такі як колір очей і волосся, неможливо визначити через відсутність аналізу ДНК, реконструйоване зображення дає цінне уявлення про її ймовірний вигляд перед смертю, пише Ancient Origins.

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Моррісон зауважила: "Було дуже цікаво спостерігати за розвитком рис її обличчя. Зокрема, її ліве око було розташоване трохи нижче, приблизно на пів сантиметра, порівняно з правим оком. Ця асиметрія була б помітна за її життя".

Заглиблюючись у минуле та спосіб життя молодої жінки, дослідники з Кембриджського університету провели ізотопний аналіз її кісток та зубів. Аналіз показав, що вона мігрувала до Англії з регіону поблизу Альп, можливо, з південної Німеччини, після семирічного віку.

Заглиблюючись у минуле та спосіб життя молодої жінки, дослідники з Кембриджського університету провели ізотопний аналіз її кісток та зубів Фото: Hew Morrison ©2023

Доктор Леггетт, який зараз працює в Единбурзькому університеті, прокоментував: "Вона була молодою дівчиною, коли здійснила важку подорож, ймовірно, з регіону на півдні Німеччини біля Альп, до рівнинної і незнайомої частини Англії. Можливо, вона мала слабке здоров'я, подолавши велику відстань у зовсім іншому середовищі з незнайомою їжею. Це, мабуть, було дуже важким випробуванням".

Примітно, що це поховання в ліжку є одним з 18 таких знахідок у всьому Сполученому Королівстві. Наявність цього складного хреста вказує на те, що вона була однією з перших християнських новонавернених в Англії і припускає її зв'язок з аристократією, якщо не з королівською владою. Схожий хрест, як відомо, знайдений у труні святого Катберта.

Міграція та поховання молодої жінки узгоджуються з ширшим історичним контекстом 7-го століття, періоду, коли святого Августина відправив Папа Римський до Англії у 597 році з місією навернення язичницьких англосаксонських королів. Ця робота тривала кілька десятиліть.

Реконструкція обличчя жінки з унікального поховання

Поховання складалося з багато прикрашеного ліжка, що було характерно для англосаксонського періоду середини та кінця 7-го століття. Дівчину прикрашав натільний християнський хрест, ймовірно, прикріплений до одягу. Могила може бути датована ранніми роками англійської церкви, приблизно між 650 і 680 роками нашої ери.

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