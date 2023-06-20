Похожа на современную британку. Ученые реконструировали лицо англо-саксонского подростка (фото)

В 2011 году в одной из деревень Великобритании было сделано интригующее открытие — англосаксонское христианское захоронение середины 7-го века. В этом захоронении, которое называют "постельным", был найден великолепный золотой и гранатовый крест, известный под названием "Крест Трампингтона".

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Судебно-медицинский художник Хью Моррисон взялась за реконструкцию лица женщины. Используя измерения, полученные с черепа, и ссылаясь на данные о глубине тканей европеоидных женщин, Моррисон удалось создать приблизительное изображение ее внешности. Хотя точные детали, такие как цвет глаз и волос, невозможно определить из-за отсутствия анализа ДНК, реконструированное изображение дает ценное представление о ее вероятном виде перед смертью, пишет Ancient Origins.

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Моррисон заметила: "Было очень интересно наблюдать за развитием черт ее лица. В частности, ее левый глаз был расположен немного ниже, примерно на пол сантиметра, по сравнению с правым глазом. Эта асимметрия была бы заметна при ее жизни".

Углубляясь в прошлое и образ жизни молодой женщины, исследователи из Кембриджского университета провели изотопный анализ ее костей и зубов. Анализ показал, что она мигрировала в Англию из региона вблизи Альп, возможно, из южной Германии, после семилетнего возраста.

Углубляясь в прошлое и образ жизни молодой женщины, исследователи из Кембриджского университета провели изотопный анализ ее костей и зубов Фото: Hew Morrison ©2023

Доктор Леггетт, который сейчас работает в Эдинбургском университете, прокомментировал: "Она была молодой девушкой, когда совершила трудное путешествие, вероятно, из региона на юге Германии возле Альп, в равнинную и незнакомую часть Англии. Возможно, она имела слабое здоровье, преодолев большое расстояние в совершенно другой среде с незнакомой пищей. Это, по-видимому, было очень тяжелым испытанием".

Примечательно, что это захоронение в постели является одним из 18 подобных находок во всем Соединенном Королевстве. Наличие этого сложного креста указывает на то, что она была одной из первых христианских новообращенных в Англии и предполагает ее связь с аристократией, если не с королевской властью. Подобный крест, как известно, был найден в гробу святого Катберта.

Миграция и захоронение молодой женщины согласуются с более широким историческим контекстом 7-го века, периода, когда святой Августин был послан Папой Римским в Англию в 597 году с миссией обращения языческих англосаксонских королей. Эта работа длилась несколько десятилетий.

Реконструкция лица женщины с уникальным захоронением

Захоронение состояло из богато украшенной кровати, что было характерно для англосаксонского периода середины и конца 7-го века. Девушку украшал нательный христианский крест, вероятно, прикрепленный к одежде. Могила может быть датирована ранними годами английской церкви, примерно между 650 и 680 годами нашей эры.

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