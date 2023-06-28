Ава из бронзового века. Как выглядела женщина из доисторической Шотландии (фото)

Из далеких веков возникает удивительный образ женщины, которая жила в доисторической Шотландии за 2 000 лет до пришествия Христа. Благодаря усилиям ученых ее образ воскресает.

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Эту загадочную фигуру, которую называли "Ава", похоронили недалеко от Ачаванич, мегалитического сооружения, расположенного в северном регионе Кейтнесс. Оставаясь нетронутым в течение примерно четырех тысячелетий, место захоронения женщины в конце концов открыли во время раскопок, проведенных в 1987 году, пишет Daily Mail.

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Теперь, впервые со времен бронзового века, ее лицо можно разглядеть благодаря научным исследованиям, которые собрали воедино ее черты на основе черепа.

Сисеро Мораис, талантливый 3D-дизайнер родом из Бразилии, возглавил это новаторское исследование. Он делится: "Взгляните на молодую девушку, чье суровое лицо требует уважения".

Процесс восстановления лица человека, покинувшего этот мир много веков назад, не был беспрепятственным. Сначала отсутствие нижней челюсти Авы стало огромной проблемой, что потребовало ее виртуальной реконструкции с применением статистических данных.

Кроме того, размеры и расположение различных частей лица — губ, глазных яблок, ушей и носа — определены с помощью проекции данных компьютерной томографии (КТ), полученных от современных доноров-людей.

Наконец, господин Мораис взялся за технику, известную как "анатомическая деформация". Он объясняет: "Этот инновационный подход предполагает использование черепа и мягких тканей виртуального донора, которые тщательно подгоняются до тех пор, пока они не совпадают с черепной структурой Авы. Соответственно, кожа приспосабливается к этим изменениям, в результате чего создается образ, который точно отражает лицо".

Результат дает захватывающий взгляд на прошлую доисторическую эпоху Шотландии. Стоит отметить, что это не единственная попытка воссоздать лицо Авы: в 2018 году значительное внимание привлекла более ранняя двумерная реконструкция, выполненная судебным художником Хью Моррисоном. Однако нынешнее исследование, в котором используют различные методологии, впервые воспроизводит черты лица Авы в трех измерениях.

Сначала отсутствие нижней челюсти Авы стало огромной проблемой, что потребовало ее виртуальной реконструкции с применением статистических данных. Фото: Adeola Fabola via Pen News

Сисеро замечает: "В целом результаты имеют удивительное сходство, давая решительное лицо с немного асимметричным носом, склоненным к левой части лица. В то время как мой подход использовал трехмерную художественность, его предшественник оставался ограниченным двумя измерениями. Несмотря на то, что наши методы отличаются, оба исследования опираются на технические знания, распространенные ранее".

Предварительное исследование предположило, что на момент смерти Аве было, вероятно, от 18 до 25 лет. Кроме того, она имела карие глаза, черные волосы и цвет лица несколько темнее, чем у современных шотландцев.

Интересно, что, несмотря на близость к морю, ее рацион преимущественно состоял из наземной пищи. Более того, состояние ее костей свидетельствует о жизни, отмеченной тяжелым физическим трудом. К сожалению, обстоятельства ее смерти остаются неизвестными.

Господин Мораис признает вклад предыдущей команды реконструкторов, выражая свое удовлетворение результатами и благодаря за предоставление данных, которые облегчили его нынешнюю работу.

Он отмечает: "Я чрезвычайно доволен результатом и глубоко благодарен команде, ответственной за предыдущий проект. Они не только поделились своими выводами, но и предоставили необходимые данные, в частности трехмерный череп".

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