Реліквія часів Калігули. В озері Немі знайшли частину невідомої раніше статуї

У глибинах озера Немі, розташованого в італійському регіоні Лаціо, нещодавно знайшли кам'яну голову. Ця гостроцікава знахідка викликала припущення, що вона може бути пов'язана з кораблями озера Немі.

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Кораблі озера Немі, колосальні судна, побудовані в 1 столітті нашої ери за часів правління римського імператора Калігули, здавна зачаровували науковців та істориків. Хоча точне призначення цих суден залишається предметом здогадок, дехто вважає, що вони слугували екстравагантними плавучими палацами, тоді як інші припускають потенційне релігійне значення через священний характер озера, пише HeritageDaily.

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Місцеві рибалки знали про існування цих затонулих кораблів протягом багатьох років, але лише у 1446 році кардинал Просперо Колонна та Леон Баттіста Альберті ініціювали перше розслідування.

На той час затонулі кораблі знаходилися на значній глибині — 18,3 метра, що робило спроби їхнього порятунку практично неможливими. На жаль, зусилля Колонна та Альберті з підйому кораблів завдали значної шкоди збереженій деревині.

У 1927 році за наказом Беніто Муссоліні, італійського диктатора, прийняли рішення осушити озеро Немі, щоб виявити затонулі кораблі. Однак виникли ускладнення через виверження грязі та просідання дна озера, що перешкоджало повному відновленню кораблів до 1932 року.

Перше судно, що отримало влучну назву Prima nave, мало неймовірну довжину 70 метрів і ширину, або балку, 20 метрів. Другий корабель, Seconda nave, перевершував свого попередника: його довжина становила 73 метри, а ширина — 24 метри.

Обидва кораблі ретельно захищали шари фарби та просмоленої шерсті на верхній частині колод. Їхню велич підкреслювали вишукані прикраси, такі як мармур, мозаїка та позолочена мідна черепиця на даху.

За словами Светонія, відомого римського історика, кораблі мали дивовижний набір зручностей, включаючи десять рядів весел і щедро прикрашені корми, що виблискували дорогоцінними каменями. Ці розкішні судна обладнали просторими ваннами, галереями і салонами, і навіть містили неймовірну кількість виноградних лоз і фруктових дерев.

На жаль, під час буремних подій Другої світової війни у 1944 році музей, де зберігалися кораблі озера Немі, став жертвою артилерійського обстрілу союзників, які цілилися в сусідній німецький артилерійський пост. Пожежа, яка почалася внаслідок обстрілу, спустошила музей і знищила кораблі, залишивши лише кілька обвуглених залишків деревини та бронзові вироби.

Щодо нещодавно знайденої кам'яної голови, то дослідження все ще перебувають на початковій стадії. За попередніми оцінками, вона може походити з 1 століття нашої ери, що збігається з періодом правління Калігули.

Міська рада Немі негайно поінформувала відповідні органи влади, щоб за допомогою їхньої експертизи визначити автентичність і значення цього потенційно безцінного артефакту.

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