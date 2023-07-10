Климатический психоз. Глобальное потепление пагубно влияет на нашу психику и у этого есть причины

Психологи предложили новый взгляд на наше понятие о климатической тревоге, указав на то, что первопричиной, возможно, является наша коллективная забота о планете, а не личные страхи.

Мы все чаще испытываем чувство тревожности и ощущение чего-то неотвратимого, читая последние заголовки о климатических изменениях. Этот дискомфорт называется "климатической тревогой", и два исследователя-психолога только что представили некоторые новые сведения об этом феномене, пишет ScienceAlert.

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Недавно психологи Анне ван Валкенгоед и Линда Стег высказывали предположение, что беспокойство, которое люди испытывают в связи с изменением климата, не связано, как принято считать, в первую очередь с личными страхами. По их мнению, это не связано с вопросом о том, как мы можем пострадать каждый в отдельности. Напротив, это страх, проистекающий из нашей коллективной заботы о планете, других живых существах и будущих поколениях.

Эксперты высказали новую точку зрения, которая прямо противоположна более ранним исследованиям о том, что климатическая тревога возникает в основном из-за угрозы нашим личным средствам к существованию и местам обитания.

Подумайте вот о чем: для жителей низкорасположенных островных государств, уже столкнувшихся с жесткими последствиями изменения климата, первоочередной задачей является выживание в условиях повышения уровня моря, усиления ураганов и штормов. Несомненно, они лично ощущают на себе последствия изменения климата. Однако для тех из нас, кто живет на Севере, удаленном от передовой линии воздействия изменения климата, наши заботы связаны в первую очередь с судьбой этих уязвимых людей и окружающей среды.

Признание эмпатических корней наших опасений может существенно изменить то, как мы справляемся со своими страхами. Если наша климатическая тревога обусловлена не личным риском, а коллективным беспокойством, то адаптация к личным рискам изменения климата не снимет нашего беспокойства. Нам нужны стратегии, позволяющие справиться с нашей общей заботой о человечестве и планете, считают психологи.

Также было высказано предположение специалистами по моделированию климата Джереми Файком и Эндрю Уивером о том, что планирование личных действий по адаптации к климату, например, снижение личной подверженности климатическим угрозам, может способствовать снижению климатической тревоги. Однако такой подход предполагает, что у людей есть ресурсы для переезда или адаптации своей жизненной ситуации, что не всем под силу.

Хотя проактивность может помочь некоторым вернуть чувство контроля над ситуацией, мы должны помнить, что ключевым фактором в борьбе с изменением климата являются масштабные коллективные действия. Инициативы, осуществляемые под руководством местных сообществ, могут способствовать установлению связей и надежд, но для того, чтобы добиться изменений, им необходимо время.

Ученые и исследователи климата также несут эмоциональное бремя, наблюдая за изменениями в окружающей среде и пытаясь переломить ситуацию. Они также борются с чувствами скорби и тревоги, но при этом неустанно работают над тем, чтобы перевести наш мир на возобновляемые источники энергии и отказаться от ископаемого топлива.

В конечном счете, ощутимые действия по решению проблемы изменения климата как таковой, например, принятие правительствами и корпорациями реальных мер по сокращению выбросов, могли бы в значительной степени уменьшить широко распространенную тревогу.

Таким образом, несмотря на то, что изменение климата — это глобальная проблема, оказывающая разное влияние на каждого человека, нас всех объединяет общее сочувствие к нашей планете и ее обитателям. Возможно, именно это понимание поможет нам преодолеть нашу коллективную климатическую тревогу и двигаться к устойчивому будущему для всех.

Ранее Фокус писал о том, что изменения климата заставляют нас слепнуть. Результаты нового исследования свидетельствуют о том, что меняющийся климат Земли увеличивает скорость слепоты человечества.

Также Фокус писал о том, что последствия глобального потепления буквально уменьшают наш мозг. Исследователи предполагают, что человеческий мозг неожиданным образом реагирует на стресс окружающей среды.