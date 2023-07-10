Создают золото и серебро. Впервые обнаружена особая "обнаженная" звезда: недостающее звено эволюции

Астрономы впервые нашли недостающее звено в звездной эволюции особого типа звезд, существование которых предполагали теории.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Astronomy & Astrophysics, ученые впервые обнаружили так называемую обнаженную звезду промежуточной массы. Это недостающее звено в эволюции таких звезд, существование которых предсказывали астрономы. Это открытие имеет решающее значение для лучшего понимания происхождения таких элементов, как золото и серебро, пишет Phys.

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Что такое обнаженные звезды?

Обнаженными звездами астрономы называют гигантские звезды, которые потеряли большую часть своего внешнего слоя и обнажили горячее и плотное ядро. Большинство таких звезд формируются в двойных звездных системах, где вторая звезда как раз и забирает вещество у обнаженной звезды.

Долгое время ученые знали о том, что в космосе существуют обнаженные звезды малой массы (субкарлики) и обнаженные звезды большой массы (звезды Вольфа-Райе). Обнаженные звезды с промежуточной массой должны существовать, считали ученые, но их еще никогда не находили.

Новый тип звезд

Авторы нового открытия провели наблюдение, как они предполагали, за одной из крупных звезд в соседней с нами галактике Малое Магелланово Облако. Но оказалось, что это не одна звезда, а двойная звездная система, состоящая из обнаженной звезды промежуточной массы и ее компаньона – так называемой Ве-звезды. Последняя как раз и забирает вещество у своего соседа.

По словам ученых, их открытие показывает, что эти звезды могут сильно отличаться от ожидаемых от них свойств. Оказалось, что вместо того, чтобы полностью потерять свой внешний слой, такие звезды могут сохранять небольшое, но достаточное количество водорода поверх своих гелиевых ядер, из-за чего они кажутся намного больше и холоднее, чем есть на самом деле.

Массивная двойная звездная система, состоящая из обнаженной звезды на заднем плане и Ве-звезды на переднем плане. Иллюстрация Фото: phys.org

Ученые назвали их частично обнаженными звездами, и они очень похожи на обычные горячие гигантские звезды, поэтому их так сложно обнаружить. Также астрономы выяснили, что новая звезда по массе всего в несколько раз больше Солнца, что очень необычно, то есть очень мало, для голубого сверхгиганта.

Сверхновая и создание золота

Астрономы считают, что обнаженные звезды взрываются в конце своей жизни особым типом сверхновой и как показало моделирование то же самое произойдет с недавно открытой звездой. Правда это случится примерно через 1 млн лет. После такого взрыва появится остаток сверхновой с нейтронной звездой в центре.

По словам авторов исследования, когда произойдет взрыв сверхновой, то в этой двойной системе звезды поменяются своими ролями. Тогда Be-звезда отдаст часть своего вещества нейтронной звезде и звездная система превратится в Be-двойную рентгеновскую систему. А такие системы считаются прародителями слияний нейтронных звезд, во время которых появляются такие элементы как золото и серебро.

Фокус уже писал о том, что астрономы с помощью телескопа Уэбб обнаружили резервуары пыли, образовавшиеся в результате гибели двух звезд и это доказывает, что новые звезды могут рождаться из этой пыли.

Также Фокус писал о том, что недалеко от Земли обнаружена самая яркая планета в космосе, которой не должно существовать. На самом деле планета не излучает свет, она только отражаете его от своей звезды. Но это самая большая отражательная способность среди всех известных планет вне Солнечной системы.