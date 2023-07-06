Телескоп Уэбб обнаружил потенциальное топливо для ранней Вселенной в обломках сверхновых

Телескоп Уэбб обнаружил резервуары пыли, образовавшиеся в результате гибели двух звезд и это доказывает, что новые звезды могут рождаться из этой пыли.

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Ученые с помощью космического телескопа Уэбб обнаружили, что взрыв двух сверхновых на расстоянии 22 млн световых лет от нас выбросил в космос резервуары пыли в окружающее пространство. Новые наблюдения указывают на то, что смерть огромных звезд может помочь появиться новым звездным системам, пишет Gizmodo.

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Старые огромные звезды взрываются сверхновыми, когда у них заканчивается топливо для поддержания своей жизни. В результате появляется очень яркий взрыв с выбросом огромного количества вещества в окружающий космос.

По словам Мелиссы Шахбанде из Университета Джона Хопкинса, США, ученые провели исследование с помощью прибора среднего инфракрасного диапазона телескопа Уэбб двух сверхновых SN 2004et и SN 2017eaw. Эти сверхновые появились в галактике Фейерверк или ее еще называют NGC 6946.

Астрономы уже знали, что во время взрыва сверхновых в космос улетают облака пыли, но ученые не могли напрямую связать эту пыль с той, которая способствует появлению новых звезд. До сих пор определенное представление о пыли, которая появилась в результате смерти звезды, давали наблюдения за сверхновой SN 1987 A, расположенной на расстоянии в 170 тысяч световых лет от нас.

ученые провели исследование с помощью прибора среднего инфракрасного диапазона телескопа Уэбб двух сверхновых SN 2004et и SN 2017eaw Фото: NASA

По словам ученых, подобную пыль можно обнаружить только в среднем инфракрасном диапазоне света, но для получения важной информации о ней нужны очень чувствительные приборы. Такими как раз обладает телескоп Уэбб.

Эта обсерватория может не только заглянуть сквозь плотные пыль и газ галактик, чтобы увидеть, как появляются новые звезды, но ее приборы также позволяют специально изучать пыль, которую можно увидеть только среднем инфракрасном диапазоне света.

В ходе новых наблюдений астрономы обнаружили рядом с двумя сверхновыми огромное количество пыли. Например, возле сверхновой SN 2004et ученые нашли такую массу пыли, которая в 5 тысяч раз превышает массу Земли. По словам ученых, это самое большое количество пыли возле сверхновых из всех известных на сегодня.

Галактика Фейерверк или NGC 6946 Фото: NASA

Две сверхновые с обнаруженной рядом пылью являются первыми из пяти целей новых наблюдений телескопа Уэбб. Учитывая то, что новые данные указывают на то, что эти сверхновые могут способствовать появлению новых звездных систем, ученые считают, что и три остальные сверхновые также делают это.

Фокус уже писал о том, что астрономы нашли возле центра нашей галактики очень старые звезды, которые существуют почти 13 млрд лет и все еще вращаются по очень необычным орбитам. Считается, что такие первые звезды в основном исчезли миллиарды лет назад.

Также Фокус писал о том, что более 4 млрд лет назад наша Солнечная система чудом выжила после взрыва сверхновой на недалеком расстоянии от нее.