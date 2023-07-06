Телескоп Вебб виявив потенційне паливо для раннього Всесвіту в уламках наднових

Телескоп Вебб виявив резервуари пилу, що утворилися внаслідок загибелі двох зірок і це доводить, що нові зірки можуть народжуватися з цього пилу.

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Учені за допомогою космічного телескопа Вебб виявили, що вибух двох наднових на відстані 22 млн світлових років від нас викинув у космос резервуари пилу в навколишній простір. Нові спостереження вказують на те, що смерть величезних зірок може допомогти з'явитися новим зоряним системам, пише Gizmodo.

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Старі величезні зірки вибухають надновими, коли у них закінчується паливо для підтримки свого життя. У результаті з'являється дуже яскравий вибух із викидом величезної кількості речовини в навколишній космос.

За словами Мелісси Шахбанде з Університету Джона Гопкінса, США, вчені провели дослідження за допомогою приладу середнього інфрачервоного діапазону телескопа Вебб двох наднових SN 2004et і SN 2017eaw. Ці наднові з'явилися в галактиці Феєрверк або її ще називають NGC 6946.

Астрономи вже знали, що під час вибуху наднових у космос відлітають хмари пилу, але вчені не могли напряму пов'язати цей пил із тим, який сприяє появі нових зірок. Досі певне уявлення про пил, що з'явився внаслідок смерті зірки, давали спостереження за надновою SN 1987 A, розташованою на відстані в 170 тисяч світлових років від нас.

учені провели дослідження за допомогою приладу середнього інфрачервоного діапазону телескопа Вебб двох наднових SN 2004et і SN 2017eaw Фото: NASA

За словами вчених, подібний пил можна виявити тільки в середньому інфрачервоному діапазоні світла, але для отримання важливої інформації про нього потрібні дуже чутливі прилади. Такими якраз володіє телескоп Вебб.

Ця обсерваторія може не тільки зазирнути крізь щільні пил і газ галактик, щоб побачити, як з'являються нові зірки, але її прилади також дають змогу спеціально вивчати пил, який можна побачити тільки в середньому інфрачервоному діапазоні світла.

Під час нових спостережень астрономи виявили поруч із двома надновими величезну кількість пилу. Наприклад, біля наднової SN 2004et вчені знайшли таку масу пилу, яка в 5 тисяч разів перевищує масу Землі. За словами вчених, це найбільша кількість пилу біля наднових з усіх відомих на сьогодні.

Галактика Феєрверк або NGC 6946 Фото: NASA

Дві наднові з виявленим поруч пилом є першими з п'яти цілей нових спостережень телескопа Вебб. З огляду на те, що нові дані вказують на те, що ці наднові можуть сприяти появі нових зоряних систем, вчені вважають, що і три інші наднові також роблять це.

Фокус уже писав про те, що астрономи знайшли біля центру нашої галактики дуже старі зірки, які існують майже 13 млрд років і все ще обертаються за дуже незвичайними орбітами. Вважається, що такі перші зірки здебільшого зникли мільярди років тому.

Також Фокус писав про те, що понад 4 млрд років тому наша Сонячна система дивом вижила після вибуху наднової на недалекій відстані від неї.