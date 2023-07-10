Разоблачение века. Креационисты утверждают, что нашли череп Голиафа — ученые смеются в ответ

Исследователи отмечают, что если бы гигант в действительности был таких размеров, его кости попросту не выдержали бы такого напряжения.

Пожалуй, нелегко быть "креационистом молодой Земли", полагая, что Земле всего от 6 до 12 тысяч лет, несмотря на все веские доказательства обратного. Ученые то и дело находят свидетельства существования жизни на Земле, датированные до 10 000 лет до нашей эры, или раскапывают скалы, которые датированы сотнями миллионов лет до того, как Бог предположительно трудился 7 дней, создавая все живое, пишет IFLScience.

Теперь молодые креационисты уверяют, что им посчастливилось обнаружить не что иное, как череп Голиафа. В сообщениях говорится, что он был найден в пустыне за пределами Рима и, как утверждается, является доказательством того, что "теория эволюции ошибочна".

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Напомним, что в истории Давида и Голиафа, первый приближается к великану и использует рогатку, чтобы разбить Голиафу лоб камнем. Поскольку этот самый камень убил великана, сила, с которой Давид метнул его, должна была быть невероятно и оставила бы след на черепе. Увы, ни о каких повреждениях на "найденном" и, похоже отфотошопленом черепе не обнаружено.

Еще одним не менее интригующим вопросом, который тревожит исследователей, является тот факт, что у голиафа чрезвычайно огромная голова. Отметим, что в библейских записях говорится, что рост великана составлял от 2,05 до 3 метров. При этом нет свидетельств о том, что у Голиафа была непропорционально большая голова. Ученые отмечают, что, например, рост Леброна Джеймса составляет 2,06 метра, однако его голова гораздо меньше "найденного черепа". Кроме того, загадочным кажется и то, почему после смерти Голиафа доставили в Рим.

Исследователи отмечают, что помимо отсутствия доказательств существования людей-гигантов, это предположение также разбивается о "закон квадратного куба". Он гласит: по мере роста любого объекта, его объем растет быстрее, чем площадь его поверхности. Простыми словами, ваша площадь увеличивается пропорционально квадрату вашего размера, тогда как ваш объем увеличивается пропорционально кубу вашего размера. А это является проблемой для всех, у кого есть кости.

Фактически, если человек увеличится, его объем резко возрастет пропорционального его размеру, а поперечное сечение мышц и костей станет квадратным. Например, при росте в 18 метров, что в 10 раз больше среднего роста человека, нашему тело потребуется выдерживать в 100 раз больший объем.

Исследователям известно, что кубический дюйм кости способен выдерживать 8 600 килограммов, что достаточно много, однако при росте 18 метров, он должен был бы выдерживать более 250 047 килограммов. Увы, это слишком большая нагрузка для человеческих костей. Если бы великан в действительности был такого роста, которому соответствует якобы обнаруженный череп, Давиду фактически не потребовалось бы что-либо делать — стоило просто подождать пока кости Голиафа рухнут под его огромным весом.

Ранее Фокус писал о том, что сторонник плоской Земли случайным экспериментом доказал, что планета круглая.