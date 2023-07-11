Из-за жары в Европе прошлым летом погибли 60 тыс. человек: в этом году может быть еще больше

Исследователи подсчитали, сколько дополнительных смертей провоцирует ежегодно волны летней жары.

В Европе прошлым летом из-за жары погибли более 60 тыс. людей. Авторы нового исследования призывают обратить большее внимание на защиту от волн рекордной жары, ожидаемых в ближайшие годы, пишет ScienceAlert.

Согласно отчет у, в 2022 году самый быстро нагревающийся континент на планете пережил самое жаркое лето. Европейские страны страдали от сильной засухи, уничтожавшей урожай, а также лесных пожаров.

По данным Евростата за то лето было зафиксировано необычно большое количество избыточных смертей. Ученые решили выяснить, какое именно количество этих смертей было связано с высокой температурой. Группа исследователей проанализировала данные о температуре и смертности, собранные с 2015 по 2022 годы для 823 регионов в 35 европейских странах, что охватило в общей сложности 543 млн человек.

В исследовании приняли участие ученые из Барселонского института глобального здравоохранения и Французского научно-исследовательского института здравоохранения INSERM. Эксперты использовали модели для прогнозирования смертности из-за жары для каждого региона на каждую неделю лета 2022 года.

Согласно результатам проведенного исследования, с жарой было связано 61 672 смерти, которые произошли в период с 30 мая по 4 сентября. Особенно сильная волна тепла пришлась на неделю с 18 по 24 июля, когда жары умерли 11 600 человек.

"Это крайне большое количество смертей. Еще с 2003 года мы знали, что жара влияет на смертность, но благодаря проведенному анализу мы увидели масштабы, а также предстоящий объем работы по защите населения", — говорит сотрудник INSERM и соавтор исследования Хичам Ачебак.

Прошлым летом наибольший скачек температуры был зарегистрирован во Франции, там она подскочила на 2,43 градуса по Цельсию, в сравнении с предыдущими годами.

В Швейцарии скачок было зафиксирован на уровне 2,30 градусов по Цельсию, далее последовала Италия с 2,28 градусов по Цельсию, а после Венгрия – 2,13 градусов по Цельсию.

Но наибольшее число жертва от прошлогодней жары было в Италии – 18 010 человек, в Испании – 11 324 человека и Германии – 8 173 человека.

Также исследование показало, что большинство смертей от высокой температуры воздуха приходится на людей в возрасте 80 лет и старше. Около 63% умерших от жары были женщинами. Эта разница становится еще более выраженной в возрасте 80 лет, когда уровень смертности среди женщин был на 27% выше, чем у мужчин.

Кроме этого, предыдущие исследования показали, что именно Европа нагревается в два раза быстрее, чем в среднем остальной мир. Так, температура в мире в среднем повысилась на 1,2 градуса по Цельсию с середины 1800-х годов, а в Европе в прошлом году было на 2,3 градуса жарче, чем в доиндустриальный период.

К 2030 году в Европе каждое лето от жары будут умирать в среднем более 68 тыс. человек, если не будет принято никаких мер по защите населения. К 2040 году от летней жары будут умирать более 94 тыс. человек, а к 2050 году их число вырастет до 120 тыс. человек.

Напомним, ученые подтвердили, что на планете ожидаются рекордные волны жары. Эксперты рассказали, как защитить города от рекордно высоких температур.