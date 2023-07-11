Проблемы с репутацией. Ученые считают, что гремучие змеи на самом деле милые и любят обниматься

Исследователи полагают, что несмотря на устрашающую репутацию, ядовитые змеи на самом деле "теплые и приятные существа", которые обожают проводить время в компании.

Если вы услышите, что ядовитые гремучие змеи на самом деле "теплые и приятные существа", вы, вероятно, усомнитесь в адекватности говорящего. Однако исследователи считают, что это в действительности так — предполагается, что эти ядовитые пресмыкающиеся более милые, чем мы могли бы предположить, пишет Daily Mail.

Авторы нового исследования из Университета Лома-Линда в Калифорнии (США) пришли к выводу, что репутация гремучих змей на много опережает их самих. Исследователи полагают, что этих змей попросту понимают неправильно, а на самом деле они "теплые и приятные существа", которые любят проводить время в компании и "обниматься".

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Исследователи полагают, что у гремучих змей и людей даже есть нечто общее — все мы находим утешение в близости к себе подобным. Авторы исследования полагают, что змеи чувствуют себя хорошо, когда практикуют "групповые объятия" с другими представителями своего вида. При этом наблюдения свидетельствуют о том, что в этот момент темп их сердцебиения снижается, а хрипы прекращаются.

По словам ведущего автора исследования Уильяма Хейса, полученные ими результаты бросают вызов утверждению о том, что рептилии — одиночки и охотники, которые не особенно проявляют сложное социальное поведение. Однако теперь исследователи считают, что гремучие змеи на самом дели весьма разумны и способны на эмоции.

На это исследование профессора Хейса натолкнуло поведение змей в горах Южной Калифорнии где домовладельцам то и дело приходится избавляться от надоедливых земноводных. Когда ученого спросили, как он борется со змеями, он ответил, что попросту кладет ее в ведро и несет в дикую природу. В один из таких случаев внимание профессора привлекли змеи.

Ученый обнаружил, когда в ведре находилась не одна змея, а две или больше, грохот значительно ослабевал. Профессор Хейс поделился наблюдением со своими коллегами, и они решили проверить, как это работает. По словам соавтора исследования Чесли Мартина, результаты свидетельствуют о том, что когда гремучая змея находится рядом с себе подобной это снижает ее реакцию на стресс.

Отметим, такое поведение вполне нормально для людей, что подтверждают множество исследований, однако ранее ученые никогда не замечали подобного поведения у рептилий.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили, что змеи используют уникальную технику, спасаясь от хищников.