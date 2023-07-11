Люди уже живут вечно: о чем говорит теория квантового бессмертия

Согласно этой теории человек никогда не умрет, но не обязательно такая жизнь вам понравится.

Сейчас в соцсетях активно распространяются ролики в которых рассказывают о квантовом бессмертии, согласно которому человек на самом деле может жить вечно. В чем суть этой теории? Об этом пишет IFLScience.

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Хотите жить вечно? Запросто

Авторы роликов рассказывают подписчикам о том, что на самом деле в результате квантового бессмертия люди никогда не умирают. То есть они умирают в одной Вселенной, а затем их сознание переносится в параллельную Вселенную, где человек продолжает жить. Предполагается, что люди просто попадают в такую же Вселенную, имеющую некоторые отличия. То есть, получается, что человек может жить вечно и это утверждение сбивает с толку многих пользователей Сети. Но есть ли в этой теории хоть какая-то научная основа?

На самом деле теория о квантовом бессмертии существует уже много десятилетий, что привело к появлению как абсолютно ненаучных умозаключений, так и интересных мысленных экспериментов. Часто, чтобы разобраться с подобными теориями нужно вспомнить о знаменитом коте Шредингера.

Знаменитый мертвый и живой кот

Согласно копенгагенской интерпретации квантовой механики, частицы могут существовать в "суперпозиции" нескольких состояний одновременно. Но, когда за частицей наблюдают или измеряют ее свойства, то она оказывается только в одном из возможных состояний.

Еще 90 лет назад ученый Эрвин Шредингер предложил мысленный эксперимент, который, по его мнению, показал абсурдность этого утверждения. Речь как раз идет о коте Шредингера. В этом мысленном эксперименте кота помещают в коробку с радиоактивным веществом, которое имеет 50% шанс распасться и 50% шанс не распасться в течение часа. Если произойдет распад вещества, то будет выпущен яд, который убьет кота, если нет – то не будет выпущен. Это значит, что пока вы не откроете коробку, вы не узнаете мертв кот или жив. То есть в течение часа кот будет одновременно и живым, и мертвым, что абсурдно с точки зрения здравого смысла.

Одно из решений этой проблемы называется многомировая интерпретация квантовой механики. Она позволяет обойти эту проблему, потому как в любом случае кот будет и живым, и мертвым, потому как присутствуют как минимум два варианта развития событий в разных Вселенных.

Предполагается, что люди просто попадают в такую же Вселенную, имеющую некоторые отличия Фото: IFL Science

Квантовое самоубийство

Но есть еще один мысленный эксперимент в квантовой механике под названием квантовое самоубийство. В этом эксперименте роль кота выполняет человек. Этот вариант эксперимента с котом Шредингера показывает развитие событий с точки зрения кота, но в данном случае человека.

В этом эксперименте есть ружье, которое направлено на человека. И оно также может выстрелить или не выстрелить в соотношении 50 на 50 в зависимости от двух возможных спинов квантовой частицы. Если частица находится в одном положении, то ружье выстрелит, если в другом, то будет просто щелчок.

Если утверждения копенгагенской интерпретации квантовой механики верны, то ружье все-таки выстрелит и человек умрет. Но если верно утверждение многомировой интерпретации квантовой механики, то Вселенная будет разделяться на две части постоянно каждый раз, когда будет проводиться эксперимент. В одном из миров человек умрет, а в другом – нет. С точки зрения участника эксперимента он постоянно будет жить.

Но это не означает, что этот человек будет жить с точки зрения сторонних наблюдателей, ведь скорее всего они увидят умершего человека.

Можно ли жить вечно?

И все же некоторые люди верят, что таким образом гарантируется бессмертие человека. То есть с помощью перемещения сознания в другую, параллельную Вселенную. Но на само деле эти теории не доказаны и возможно мы никогда не узнаем насколько вообще это возможно. Но заманчиво думать, что бессмертие все же существует. Но такой вид жизни вряд ли понравится людям. Ведь чтобы жить дальше, нужно все-таки умереть в одном из миров.

Фокус уже писал о том, что параллельные Вселенные могут существовать и теоретически ученые могут доказать этот факт.