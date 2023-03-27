Как найти параллельную Вселенную: ученые считают, что им поможет одна из теорий

Параллельные Вселенные и бесконечное множество таких планет, как Земля, может существовать и теоретически ученые могут доказать их существование.

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Идея о том, что существует мультивселенная или множество параллельных Вселенных в который раз была представлена в фантастическом фильме "Все везде и сразу", который стал героем Оскара-2023. Но эта идея обсуждается уже много десятилетий. На самом деле возможность существования мультивселенной является следствием нынешнего понимания учеными фундаментальных законов физики. То есть теоретически параллельные Вселенные можно обнаружить, пишет Inverse.

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По словам Юджина Лима из Королевского колледжа Лондона, существуют разные версии мультивселенной. Самая популярная теория берет свое начало в квантовой механике и предполагает, что элементарные частицы могут одновременно находится в разных состояниях до того, как будет проведено их изучение и частица выберет одно из этих состояний. То есть, все остальные состояния частицы могут существовать в параллельных Вселенных.

Вторая теория, касательно мультивселенной связана с космической инфляцией или стремительным расширением космоса после Большого взрыва. Она предполагает, что расширение или инфляция закончилось в определенный момент и мы видим ту Вселенную, которую мы знаем. Теория предполагает, что космическая инфляция закончилась в одном месте, но продолжилась в другом. Таким образом появились совсем другие Вселенные. Но на самом деле процесс инфляции бесконечен, а это значит, что другие Вселенные появляются постоянно и это приводит нас к мультивселенной. Эта теория предполагает, что в каждой из, казалось бы, одинаковых Вселенных могут существовать разные физические законы. Хотя существует возможность того, что в некоторых Вселенных действует та же физика, что и у нас.

Идея о том, что существует мультивселенная или множество параллельных Вселенных в который раз была представлена в фантастическом фильме "Все везде и сразу", который стал героем Оскара-2023. Но эта идея обсуждается уже много десятилетий. На самом деле возможность существования мультивселенной является следствием нынешнего понимания учеными фундаментальных законов физики. То есть теоретически параллельные Вселенные можно обнаружить Фото: NY times

По словам Лима, самая главная проблема состоит в том, как обнаружить другие Вселенные, если предположить, что они все же существуют. Например, для квантовой версии мультивселенной, все ее составляющие не "общаются" между собой. Но в инфляционной мультивселенной теоретически параллельные реальности имеют точки соприкосновения и их можно обнаружить, если конечно очень сильно повезет.

Ученые считают, что разные Вселенные занимают одинаковое физическое пространство, а значит могут сталкиваться друг с другом и остаются следы этих столкновений. Получается, что эти следы можно найти в нашей Вселенной.

"Сейчас приверженцы разных теорий мультивселеленной считают, что идея их противников неверна и это нормально. Но если одна из этих теорий найдет свое подтверждение, то это будет настоящая революция в физике", — говорит Лим.

Фокус уже писал о том, что появилась новая теория, которая утверждает, что наша Вселенная имеет совершенно другую форму, чем считалось. В частности, ученые пришли к выводу, что вся Вселенная имеет не плоскую, как блин форму, а форму пончика, хотя при этом в некоторой мере остается плоской.

Фокус уже писал о том, что согласно одной из теорий в самом начале был не один Большой взрыв, благодаря которому появилась наша Вселенная, а множество таких взрывов, что привело к появлению других, параллельных Вселенных.