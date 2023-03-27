Наша Вселенная имеет совершенно другую форму, чем считалось: что говорит новая теория

Новое исследование предполагает, что наша Вселенная может быть плоской, но в то же время иметь форму пончика.

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Необычные характеристики реликтового излучения, которое осталось после Большого взрыва дают возможность ученым предположить, что Вселенная все же имеет форму пончика, а не плоского блина. Но в то же время она остается плоской в некоторой мере, пишет Space.

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Новое исследование группы ученых, которое еще проходит рецензирование, говорит о том, что Вселенная, в которой мы живем может иметь форму гигантского пончика. Такие выводы противоречат доказательствам того, что Вселенная на самом деле плоская, как блин. Ученые считают, что необычная природа реликтового излучения, которое осталось после Большого взрыва, объясняется тем, что у Вселенной более сложная форма, а то что она полностью плоская доказано недостаточно.

Необычные характеристики реликтового излучения, которое осталось после Большого взрыва дают возможность ученым предположить, что Вселенная все же имеет форму пончика, а не плоского блина. Но в то же время она остается плоской в некоторой мере Фото: space.com

Пока что все наблюдения астрономов говорят об одном – наша Вселенная плоская и бесконечно расширяется. То есть, с точки зрения геометрии любые параллельные линии бесконечно уходят вдаль и никогда не пересекаются. С другой стороны, если взять нашу планету, то линии меридианов изначально параллельны друг другу, но в итоге они сходятся в одну точку на полюсах. То есть эти линии не пересекаются, но имеют изначальную точку выхода, а это доказывает, что Земля не плоская.

Этот метод измерения можно применить к пониманию формы трехмерной Вселенной. Например, реликтовое излучение, которое возникло после Большого взрыва, имеет еле заметное колебание температуры в течение миллиардов лет. Ученые рассчитали прогнозируемый размер изменений характеристик реликтового излучения и сравнили с тем, который был замечен. Если бы этот увиденный размер отличался от прогнозов, то это бы значило, что изначально параллельные линии, то есть лучи света, поменяли свое направление в пространстве-времени и это бы значило, что Вселенная искривила свою форму. Но ученые выяснили, что если не принимать во внимание мелкие изменения природы реликтового излучения, которые могли быть вызваны искривлением света галактиками и черными дырами, то Вселенная с геометрической точки зрения все же плоская.

Но плоскостность бывает разная. Например, если на листе бумаги нарисовать параллельные линии, а затем свернуть этот лист, то получится цилиндр. Все линии остаются параллельными, но в то же время цилиндр геометрически плоский, просто он имеет другую топологию. Если края этого цилиндра соединить вместе, то получится тор или фигура, которая напоминает по форме пончик.

Но плоскостность бывает разная. Например, если на листе бумаги нарисовать параллельные линии, а затем свернуть этот лист, то получится цилиндр. Все линии остаются параллельными, но в то же время цилиндр геометрически плоский, просто он имеет другую топологию. Если края этого цилиндра соединить вместе, то получится тор или фигура, которая напоминает по форме пончик Фото: wikipedia

Еще один вариант странной плоской формы можно получить, если взять тонкую полоску бумаги, соединить ее края, но одну часть этой полоски повернуть на 180 градусов. В этом случае получается лента Мебиуса. Этот объект также остается геометрически плоским, так как параллельные линии не пересекаются.

Еще один вариант странной плоской формы можно получить, если взять тонкую полоску бумаги, соединить ее края, но одну часть этой полоски повернуть на 180 градусов. В этом случае получается лента Мебиуса. Этот объект также остается геометрически плоским, так как параллельные линии не пересекаются Фото: wikipedia

Ученые считают, что вообще существует 18 геометрически плоских трехмерных объектов, которые имеют разную топологию. Пока что все данные наблюдений говорят о том, что Вселенная геометрически плоская и имеет простую топологию.

Новое исследование все же предполагает, что наша Вселенная имеет форму пончика, а не блина, потому как при расчетах не учитывались некоторые данные. Авторы новой научной работы предполагают, что Вселенная, которая имеет более сложную топологию могла бы объяснить существование аномалий в природе реликтового излучения.

Фокус уже писал о исследовании, которое доказывает почему наша Вселенная плоская и как ученые получили именно такие данные.

Также Фокус писало том, что ученые пришли к выводу, что огромные черные дыры могут быть окружены темной материей и именно она замедляет движение звезд вокруг этих космических монстров.