Наш Всесвіт має зовсім іншу форму, ніж вважалося: що говорить нова теорія

Нове дослідження передбачає, що наш Всесвіт може бути плоским, але водночас мати форму пончика.

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Незвичайні характеристики реліктового випромінювання, що залишилося після Великого вибуху дають можливість вченим припустити, що Всесвіт все ж таки має форму пончика, а не плоского млинця. Але в той же час він залишається плоским до певної міри, пише Space.

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Нове дослідження групи вчених, яке ще проходить рецензування, говорить про те, що Всесвіт, в якому ми живемо, може мати форму гігантського пончика. Такі висновки суперечать доказам того, що Всесвіт насправді плоский, як млинець. Вчені вважають, що незвичайна природа реліктового випромінювання, що залишилося після Великого вибуху, пояснюється тим, що у Всесвіту складніша форма, а те, що вона повністю плоска, доведено недостатньо.

Незвичайні характеристики реліктового випромінювання, що залишилося після Великого вибуху дають можливість вченим припустити, що Всесвіт все ж таки має форму пончика, а не плоского млинця. Але в той же час він залишається плоским певною мірою Фото: space.com

Поки що всі спостереження астрономів говорять про одне — наш Всесвіт плоский і нескінченно розширюється. Тобто, з погляду геометрії будь-які паралельні лінії нескінченно йдуть у далечінь і ніколи не перетинаються. З іншого боку, якщо взяти нашу планету, лінії меридіанів спочатку паралельні один одному, але в результаті вони сходяться в одну точку на полюсах. Тобто, ці лінії не перетинаються, але мають початкову точку виходу, а це доводить, що Земля не плоска.

Цей метод виміру можна застосувати до розуміння форми тривимірного Всесвіту. Наприклад, реліктове випромінювання, яке виникло після Великого вибуху, має ледве помітне коливання температури протягом мільярдів років. Вчені розрахували прогнозований розмір змін характеристик реліктового випромінювання та порівняли з тим, що був помічений. Якби цей виявлений розмір відрізнявся від прогнозів, то це означало б, що спочатку паралельні лінії, тобто промені світла, змінили свій напрямок у просторі-часі і це б означало, що Всесвіт викривив свою форму. Але вчені з'ясували, що якщо не брати до уваги дрібні зміни природи реліктового випромінювання, які могли бути викликані викривленням світла галактиками і чорними дірами, то Всесвіт з геометричної точки зору все ж таки плоский.

Але плоскість буває різною. Наприклад, якщо на аркуші паперу намалювати паралельні лінії, а потім згорнути цей аркуш, то вийде циліндр. Всі лінії залишаються паралельними, але водночас циліндр геометрично плоский, він має іншу топологію. Якщо краї цього циліндра з'єднати разом, то вийде тор чи фігура, що нагадує формою пончик.

Але плоскість буває різною. Наприклад, якщо на аркуші паперу намалювати паралельні лінії, а потім згорнути цей аркуш, то вийде циліндр. Всі лінії залишаються паралельними, але водночас циліндр геометрично плоский, він має іншу топологію. Якщо краї цього циліндра з'єднати разом, то вийде тор чи фігура, що нагадує формою пончик Фото: wikipedia

Ще один варіант дивної плоскої форми можна отримати, якщо взяти тонку смужку паперу, з'єднати краї, але одну частину цієї смужки повернути на 180 градусів. У цьому випадку виходить стрічка Мебіуса. Цей об'єкт також залишається геометрично плоским, оскільки паралельні лінії не перетинаються.

Ще один варіант дивної плоскої форми можна отримати, якщо взяти тонку смужку паперу, з'єднати краї, але одну частину цієї смужки повернути на 180 градусів. У цьому випадку виходить стрічка Мебіуса. Цей об'єкт також залишається геометрично плоским, оскільки паралельні лінії не перетинаються. Фото: wikipedia

Вчені вважають, що взагалі існує 18 геометрично плоских тривимірних об'єктів, які мають різну топологію. Поки всі дані спостережень говорять про те, що Всесвіт геометрично плоский і має просту топологію.

Нове дослідження все ж таки передбачає, що наш Всесвіт має форму пончика, а не млинця, тому що при розрахунках не враховувалися деякі дані. Автори нової наукової роботи припускають, що Всесвіт, який має більш складну топологію міг би пояснити існування аномалій у природі реліктового випромінювання.

Фокус вже писав про дослідження, яке доводить чому наш Всесвіт плоский і як вчені отримали саме такі дані.

Також Фокус писало про те, що вчені дійшли висновку, що величезні чорні діри можуть бути оточені темною матерією і саме вона уповільнює рух зірок навколо цих космічних монстрів.