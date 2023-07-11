Чудо из Чудес: когда археологи планируют восстановить первый Мавзолей в истории и как это сделать

Термин "мавзолей" сегодня означает сооружение, построенное для хранения останков выдающейся личности или умерших членов семьи. Его происхождение можно проследить до имени Мавсола, для которого построили первый мавзолей — Мавзолей в Галикарнасе, являющийся одним из Семи чудес света.

Мавсол, второй правитель Карии из династии Гекатомнидов, умер в 353 году до нашей эры. Как человек, которому приписывают возрождение Галикарнаса, он заслуживал почтения памяти, в частности на могилу, расположенную на центральной площади его города, в соответствии с греческими обычаями. Артемизия II, скорбящая вдова Мавсола, взяла на себя ответственность за надзор за этим проектом, пишет Ancient Origins.

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Считается, что на дизайн Мавзолея повлиял Монумент Нереид из ликийского Ксанфа начала 4 века до н. э., хотя и в большем масштабе. Греческие архитекторы Сатирос и Пифей приглашены Артемисией из Греции для разработки концепции общей структуры Мавзолея, а скульпторам Байраксу, Леохарису, Тимофею и Скопасу из Пароса поручили создать орнаментику памятника. Результат проявился в виде здания, сочетающего в себе архитектурные стили трех разных культур: греческой, ликийской и египетской.

Для максимальной видимости Мавзолей стратегически расположили на вершине холма, откуда открывается вид на город. Сначала построили каменную платформу, окруженную внутренним двориком. Чтобы подняться на вершину этой платформы, нужно было пройти по лестнице, окруженной каменными львами. Внешние стены двора украсили статуями различных божеств, а на каждом углу стояли конные каменные воины. В центре платформы стоял сам Мавзолей. Хотя сооружение построили из кирпича, его облицевали белым проконнесским мрамором, что придавало ему роскошный вид.

Начальная треть Мавзолея была квадратным сужающимся блоком, украшенным рельефными скульптурами. Эти рельефы охватывали традиционные мотивы из греческого репертуара, в частности мифологические и исторические сюжеты, среди которых битва между лапитами и кентаврами и битва между греками и амазонками.

Следующая треть памятника состояла из последовательности 36 ионических колонн, каждая из которых перемежалась со статуей. Позади колонн находился сплошной блок, выдерживавший вес крыши.

Последняя треть сооружения состояла из ступенчатой крыши-пирамиды с 24 уровнями, увенчанной скульптурой, изображавшей Мавсола и Артемизию на колеснице, запряженной четверкой лошадей.

Статуя Мавсола в Британском музее, 2012 Фото: shako/ CC BY-SA 3.0

Считается, что греческий архитектор Пифей, который участвовал в проектировании, включил в сооружение инновационные архитектурные элементы. В частности, использование оптических иллюзий придало сооружению величия и великолепия. Например, колонны в средней части Мавзолея не были расположены равномерно, а постепенно уменьшались к вершине. Этот оптический прием, известный как энтазис, создавал иллюзию прямых колонн, которые не сужаются.

Кроме того, что Галикарнасский мавзолей был величественной гробницей, он служил художественным шедевром, демонстрируя таланты и умения античного мира. Сочетание культурных влияний и огромные пропорции сделали его одним из величайших сооружений своей эпохи.

В то время как династия Гекатомнидов пришла в упадок после завоевания Александра Македонского через несколько десятилетий, Мавзолей пережил эту семью более чем на тысячелетие. В 13 веке серия землетрясений разрушила колонны и привела к падению каменной колесницы. В начале 15 века узнаваемым осталось лишь основание.

Монумент Нереид — гробница сатрапа Ликии Арбина, возведенная в городе Ксанф в начале IV века до н. э. Фото: Public Domain

Впоследствии, в 1522 году, на фоне слухов о турецком вторжении, Рыцари Святого Иоанна использовали камни из Мавзолея для укрепления стен своего замка в Бодруме. Кроме того, большая часть оставшихся скульптур перемолота на известь для штукатурки, хотя определенные работы спасены и выставлены в Бодрумском замке. Несколько из этих статуй позже приобрел Британский музей.

Точное местонахождение Мавзолея в конце концов потеряно, и только в 19 веке его снова открыл Чарльз Томас Ньютон, связанный с Британским музеем. Ньютон успешно обнаружил части стен, лестницу и три угла фундамента.

Кроме того, найдены части рельефных скульптур, украшавших стены сооружения, фрагменты ступенчатой крыши, сломанное колесо колесницы из скульптуры на крыше, а также две статуи, которые, как полагают, были частью колесницы. Впоследствии эти артефакты перевезли в Лондон и сейчас они выставлены в Британском музее, хотя турецкие власти добиваются их репатриации.

Мавзолей в Галикарнасе: самая сказочная гробница древнего мира

В 2017 году Датский проект "Галикарнас" объявил о планах возрождения Мавзолея. Хотя конкретные даты реставрации не разглашаются, реконструкция этого древнего сооружения даст возможность современным наблюдателям вновь увидеть чудо античного мира.

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