2 000 лет пряталось у всех на виду. Ученые нашли таинственные последствия древнего землетрясения

Теперь исследователи полагают, что водоросли в действительности могут фиксировать события геологических разрушений.

Объединив силы генетики и геологии группа исследователей из Университета Отаго обнаружила ранее неизвестную зону прибрежного поднятия в Раранджи (Мальборо), которая тысячи лет скрывалась у всех на виду. Для обнаружения этой ранее неизвестной области подъема землетрясений ученые использовали комбинацию новых данных, полученных в результате картирования и генетики водорослей, пишет Sci Tech Daily.

По словам соавтора исследования, профессора с кафедры зоологии Джона Уотерса, результаты их исследования дают новое представление об изменениях ландшафта Аотеароа, а также проливают свет на недавнюю историю землетрясений. Уотерс также отмечает, что несмотря на то, что Новая Зеландия является геологически хорошо изученной, исследователям еще многое предстоит узнать об ее истории землетрясений, а также меняющихся формах рельефа.

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Ученые отмечают, что в своем исследовании они использовали картирование LiDAR — технология дистанционного зондирования, которое используется для моделирования высоты земли, а также генетический анализ бычьих водорослей, найденных на приподнятой части побережья. В ходе исследования ученые обнаружили ранее непризнанный участок приподнятой скалистой береговой линии, он представляет собой уступ на высоте около одного метра. Также ученые отмечают, что обнаружили генетическую аномалию в водорослях ниже этого уступа. Генетический анализ ламинарии свидетельствует о том, что этот вид вымер в этом районе в следствии землетрясения, а затем ламинарии вновь заселили этот участок, продрейфовав около 300 км с юга.

Авторы исследования предполагают, что, то самое землетрясение, погубившее водоросли, произошло около 2 000 — 3 000 лет назад, по крайней мере об этом свидетельствует способность водорослей фиксировать события геологических нарушений.

По словам Уотерса, этот район близок к хорошо известному активному разлому, а несколько сильных землетрясений в прошлом были хорошо исследованы другими учеными. Однако эта зона прибрежного поднятия, увы, ранее не была изучена учеными. Любопытно, что Раранджи весьма любопытное место для летнего купания, а потому фактически доказательства древнего землетрясения буквально "прятались у всех на виду".

Авторы исследования также отмечают, что комбинация генетики и геологии в действительности может помочь узнать больше о геологической истории Земли, а также заглянуть в летопись землетрясений. Кроме того, ученые полагают, что эту информацию мы можем получить из прибрежных видов, которые хранят в себе следы древних событий.

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