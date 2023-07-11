Монополия NASA закончилась: когда на Луну полетят астронавты из Европы

Стало известно, когда на спутник Земли впервые высадятся астронавты Европейского космического агентства.

Генеральный директор Европейского космического агентства (ЕКА) Йозеф Ашбахер сообщил о том, когда же наконец на Луну отправятся вместе с астронавтами NASA и астронавты из ЕКА. Ждать осталось недолго, пишет Space.

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По словам Ашбахера, были достигнуты договоренности с NASA касательно участия европейских астронавтов в будущих пилотируемых миссиях на Луну в рамках американской лунной программы Artemis.

По одному астронавту ЕКА полетит на Луну в рамках предстоящих миссий Artemis 4 и Artemis 5. Что касается дат полета, то это скорее всего будут 2028 и 2029 годы. Еще один астронавт ЕКА обязательно полетит на Луну в рамках еще одной миссии, но пока не ясно какой именно, после выполнения предыдущих полетов на спутник Земли.

"У нас налажен хороший диалог с NASA и мы делаем все, чтобы наши планы осуществились", — сказал Ашбахер в интервью изданию Space.

ЕКА одним из первых подписало соглашение Artemis Accords под руководством NASA, целью которого является международное сотрудничество по освоению и исследованию Луны. Это соглашение уже подписали 27 стран мира.

ЕКА и так активно участвует в лунной программе Artemis, потому как уже ранее предоставило служебный модуль для космического корабля Orion, который в прошлом году в рамках миссии Artemis 1 облетел Луну впервые за 5 десятилетий. Правда на его борту не было астронавтов.

По одному астронавту ЕКА полетит на Луну в рамках предстоящих миссий Artemis 4 и Artemis 5 Фото: NASA

Они появятся на борту этого корабля в конце 2024 года, когда в рамках миссии Artemis 2 будет совершен первый за много десятилетий пилотируемый облет Луны. Ну, а затем уже через год или немного позже, в 2026 году, астронавты NASA должны ступить на поверхность Луны.

Поэтому, когда точно завершится эта миссия, то станет понятно, когда будут миссии Artemis 4 и Artemis 5. Возможно европейские астронавты полетят на Луну немного позже.

ЕКА также продолжает отправлять астронавтов на Международную космическую станцию (МКС). Например, астронавт Андреас Могенсен из Дании полетит на МКС уже 15 августа этого года на борту космического корабля Crew Dragon от SpaceX, который использует NASA для своих полетов. Эта миссия получила название Crew 7, потому как SpaceX уже в седьмой раз доставляет астронавтов (за большие деньги от NASA) на МКС. А в конце 2023 года на орбиту полетит Маркус Вандт, астронавт из Швеции. Он совершит полет также на корабле Crew Dragon, но этой миссией заведует частная компания Axiom Space из США. Это будет третий пилотируемый полет в космос для этой компании, а потому миссия получила название Ax-3.

По словам Ашбахера, что страны-члены ЕКА продолжают обсуждать, каким образом они будут отправлять своих астронавтов в космос в ближайшие годы. Осенью пройдет важная встреча, на которой будет осуждаться вопрос создания европейского космического корабля.

Фокус уже писал о том, что основная ракета-носитель ЕКА отправилась недавно в космос в последний раз. Поэтому на некоторое время Европа осталась без космической ракеты, способной выводить полезные грузы на орбиту.

Также Фокус писал о том, что Индия должна отправить в июле на Луну свою новую миссию "Чандраян-3" в составе посадочного аппарата и лунохода.