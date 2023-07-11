Хватит на всех. В недрах Земли нашли гигантское месторождение фосфатов - не используем и за 50 лет

Исследователи отмечают, что оно может содержать больше фосфатной породы, чем все другие источники вместе взятые.

Норвежская горнодобывающая компания утверждает, им удалось обнаружить гигантское месторождение фосфатной породы, причем оно настолько велико, что содержит больше материала, чем все другие источники вместе взятые, пишет IFLScience.

Исследователи отмечают, что месторождение может содержать около 70 миллиардов тонн фосфатов, что в разы больше, чем во всех других источниках вместе взятых. Предполагается, что этих запасов хватит, чтобы питать мировые батареи и солнечную энергию в течение следующих полсотни лет. Отметим, что фосфатные породы являются неотъемлемой частью глобального стремления к возобновляемым источникам энергии, а также является ключевым ингредиентом для удобрений.

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Горнодобывающая компания сообщает о том, что в одном только этом месторождении находится больше фосфатной породы, чем во всех других подтвержденных источниках вместе взятых (72 миллиарда тонн). Вторым по величине считается месторождение в Марокко, за ним Китай — 3,2 миллиарда тонн, Египет — 2,8 миллиарда тонн и Алжир — 2,2 миллиарда тонн.

Отметим, что в настоящее время фосфат продается по цене около 345 долларов за метрическую тонну. В результате горнодобывающие компании оценивают стоимость месторождения в около 24 триллионов долларов. Представители компании заявляют, что это не только принесет немалую прибыль, но и позволит снизить зависимость Европы от других стран и удовлетворить спрос на жизненно важный минерал.

Отметим, что фосфаты в основном используются в качестве удобрений — около 90% всех мировых поставок приходится именно на это использование. Впрочем, исследователи также отмечают, что этот минерал может быть использован во все более распространенной электронике, такой как батареи, солнечная энергия и компьютерные чипы. Поскольку мир все больше стремится к производству возобновляемой энергии, обеспечение поставок ключевых материалов является первоочередной задачей для стран.

Исследователи отмечают, что столь масштабное месторождение, как то, что обнаружено в Норвегии, фактически может закрыть потребности всего мира на десятилетия.

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