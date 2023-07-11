Долгий путь домой. Давно вымерший подвид жирафов, возвращается в Анголу спустя более 20 лет

Исследователи отмечают, что животные возвращаются в исторический дом впервые после гражданской войны.

В результате гражданской войны в Анголе в 1990-х годах этот подвид жирафов буквально был изгнан со своей исторической родины. Около трех десятков лет животные не появлялись здесь, однако теперь у популяции появился шанс на восстановление в своем историческом доме, пишет IFLScience.

Исследователи отмечают, что 3 июля 2023 года, 14 ангольских жирафов погрузили в специально сконструированный грузовик и отправили в путешествие протяжностью 1 300 километров вдоль юго-западного побережья Африки: от частной охотничьей фермы в центральной части Намибии и до национального парка Иона (Ангола).

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Отметим, что "путешествие" продлилось 36 часов, но, к счастью, 5 июля ангольские жирафы успешно вернулись домой. Африканские парки заявляют о том, что это лишь первая группа животных, которые вернулись на свою историческую родину, однако исследователи планируют еще, чтобы в конечном счете создать процветающую популяцию в парке.

Ученые доставили в парк 14 ангольских жирафов Фото: Casey Crafford/African Parks

Ангольские жирафы, также известны как намибийские или дымчатые жирафы, и являются подвидом южных жирафов, которые встречаются в изолированных местах Африки, в особенности Намибии. По информации Красного списка МСОП, в 1990-х годах этот подвид полностью вымер в Анголе, когда страну то и дело опустошали гражданские войны.

Гражданская война в Анголе официально завершилась в 2022 году. Несмотря на то, что проблемы продолжаются, правительство страны вернулось к своим обязательствам по сохранению богатого биоразнообразия Анголы. По словам секретаря Министерства окружающей среды Абиаса Хуонго, возвращение жирафов в национальный парк Иона станет началом новой вехи на пути сохранения Анголы. Предполагается, что это положит начало другим шагам в этом направлении и в действительности позволит возродить популяцию ангольских жирафов.

Исследователи полагают, что травоядная диета жирафов сыграет решающую роль в распространении и рассеивании семян растений. Таким образом возвращение жирафов домой, в свой исторический ареал, в целом запустит восстановление экологических процессов в этом регионе.

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