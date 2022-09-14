В Индии возродят популяцию гепардов, исчезнувшую 70 лет назад. Но им придется победить генетику

36 диких кошек завезут в национальный парк недалеко от Дели из Африки, но ученые сомневаются, что им удастся выжить.

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В 16 веке на территории Индии в диких условиях существовали тысячи гепардов, но со временем эти животные все чаще становились мишенями для богатых индийцев — одни охотились на них ради развлечения, другие пытались приручить диких кошек, чтобы использовать для охоты на газелей. В результате таких действий к концу 18-го столетия гепарды оказались на грани исчезновения в Индии, пишет National Geographic.

70 лет назад, в 1952 году, гепардов официально объявили вымершими в Индии. Спустя десятилетия правительство поддержала проект по восстановлению популяции самых быстрых кошек в мире на субконтиненте.

В рамках проекта в национальный парк Куно, к югу от Дели, планируют завезти 36 гепардов. Такая новость весьма воодушевила местное население — наконец-то давно забытый хищник вернется в лоно Индии. Однако ученые из разных уголков мира весьма скептически отнеслись к программе реинтродукции диких кошек.

Так, по мнению ученого-эколога из Бангалора Рави Челлама, основной угрозой для привезенных из Африки гепардов станет генетика, с которой трудно поспорить. Он считает, что для восстановления популяции потребуется генетическое разнообразие, которого попросту недостаточно у завезенных кошек — по мнению ученого, необходимо не менее полусотни животных, чтобы они могли выжить и самостоятельно развивать популяцию в дикой природе.

[ + – ] В 16 веке в Индии приручали гепардов, чтобы использовать в охоте на газелей. Фото: Wikimedia Commons

Но это не единственная проблема. Даже если бы авторам проекта удалось раздобыть еще 1,5 десятка особей, им попросту не хватило бы места. По мнению директора национального парка Куно, территория заповедника может вместить лишь чуть более трех десятков особей, увы.

Еще одной проблемой, с которой столкнутся дикие кошки на новом месте, по мнению эколога из Университета Вайоминга Джесси Алстона, станет охота. Он считает, что если убрать хищника из экосистемы на десятилетия, а затем вернуть — добыча изменится и невозможно предугадать, как дальше будут развиваться события.

Например, в 2017 году исследователи пытались восстановить в Кении популяцию львов, но все пошло не по плану. Когда львов стало меньше, здесь значительно разрослась популяция зебр, но когда хищников стало больше, они не вернулись к охоте на зебр, а сосредоточились на антилопах. В результате в экосистеме Кении появился дисбаланс. Подобным провалом увенчалась и попытка возродить популяцию красных волков в Северной Каролине.

Впрочем, ученым известны и удачные примеры реинтродукции хищников. Например, возвращение серых волков в национальный парк штат Вайоминг. Тогда ученым удалось вернуть хищников в экосистему не нарушив баланс, а наоборот удерживая рост популяции лосей.

По мнению руководителя проекта "Гепард" Ядвендрадев Джхала, их проект не только увенчается успехом, но и принесет пользу местной экосистеме — в том числе растениям и животным.

Отметим, что проект по восстановлению популяции гепардов в Индии нельзя назвать полноценной реинтродукцией, поскольку экологи планируют завести в страну подвид африканского гепарда, а не азиатских, которые обитали тут ранее .Это связано с тем, что на планете осталось слишком мало особей азиатского гепарда, чтобы подвергать их риску перемещения.

К слову, правительство Индии считает, что проект "Гепард" также станет одним из шагов по предотвращении глобального потепления и улучшения состояния местных пастбищ. Впрочем ученые считают, что этого недостаточно.

Большинство исследователей настаивают, что лучшей стратегией было бы сосредоточиться на восстановлении и защите видов, которые находятся под угрозой исчезновения, а не диких кошек, которые давно исчезли.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что генетики планируют воскресить тасманского тигра, использовав стволовые клетки мыши.