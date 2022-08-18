Игра в бога. Генетики воскресят тасманского тигра, использовав стволовые клетки мыши

Исследователи из Далласа начинают проект по возвращению исчезнувших видов.

Компания Colossal Biosciences объединилась с Мельбурнским университетом для реализации амбициозного проекта по возвращению давно исчезнувших видов. "Первенцем" исследовательской команды станет исчезнувший почти столетие назад тасманский тигр, пишет Daily Mail.

Едва ли найдется человек не знающий о тасманском тигре или тилацине, как его еще называют в научном сообществе. Этот грозный хищник ходил по Земле миллионы лет назад, однако пал жертвой человечества. Около трех тысяч лет назад представители данного вида, обитавшие в Австралии и Новой Гвинее, исчезли с материка. Оставшуюся популяцию, изолированную на острове Тасмания, уничтожили в начале XX века — последний тасманский тигр умер в зоопарке Хобарта в 1936 году.

[ + – ] Команда ученых из Colossal Biosciences

Спустя почти 100 лет перспективный стартап из Далласа, штат Техас, Colossal Biosciences объединились с учеными из Мельнбурнского университета, чтобы совершить прорыв в мире науки и буквально возродить популяции животных, давно исчезнувших на планете.

Первым видом, который задумали "воскресить" ученые станет тасманский тигр. Для этого исследователи используют технологию стволовых клеток. Ученые надеются, что в ходе исследования им удастся не только вернуть к жизни давно исчезнувший вид, но и сдержать разрушения естественной среды Австралии.

[ + – ] Последний представитель вида исчез в 1936 году. Фото: PR IMAGE

"Возвращение тилацина не только вернет культовый вид в мир, но и может сбалансировать тасманийские и более широкие экосистемы Австралии, которые пострадали от утраты биоразнообразия и деградации экосистем после исчезновения хищника в начале этого века", — объясняют представители Colossal Biosciences.

В ходе эксперимента ученые планируют взять клетки жирнохвостой сумчатой мыши (даннарта), именно она обладает наиболее схожим ДНК из всех существующих ныне видов, и с помощью технологии редактирования генов превратить их в "талациновые". После ученым необходимо будет создать эмбрион и поместить его в искусственную матку или суррогатную мать Даннарта. Если эксперимент окажется удачным, выращенную особь планируют вернуть в ее родную экосистему Австралии.

Ученые уверенны, что воссоздание вымерших видов, позволит восстановить утраченную из-за вымирания некоторых представителей фауны экосистему Австралии.

[ + – ] "Воскрешение" тасманского тигра позволит восстановить экосистему Австралии. Фото: NFSA

К слову, тасманский тигр — далеко не единственный вымерший вид, который ученые надеются вернуть. Ранее Фокус писал, что в планы генетиков также входит "воскресить" шерстистых мамонтов, которые будут представлять из себя гибридов мамонтов и слонов.