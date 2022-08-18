Гра у бога. Генетики воскресять тасманського тигра, використавши стовбурові клітини миші

Дослідники з Далласу розпочинають проєкт із повернення зниклих видів.

Компанія Colossal Biosciences об'єдналася з Мельбурнським університетом для реалізації амбітного проєкту щодо повернення давно зниклих видів. "Первинцем" дослідницької команди стане зниклий майже століття тому тасманський тигр, пише Daily Mail.

Навряд чи знайдеться людина, яка не знає про тасманського тигр чи тилацина, як його ще називають у науковій спільноті. Цей грізний хижак ходив по Землі мільйони років тому, проте став жертвою людства. Близько трьох тисяч років тому представники цього виду, що мешкали в Австралії та Новій Гвінеї, зникли з материка. Популяцію, що залишилася, ізольовану на острові Тасманія, знищили на початку XX століття — останній тасманський тигр помер у зоопарку Хобарта в 1936 році.

[ + – ] Команда вчених із Colossal Biosciences

Майже через 100 років перспективний стартап з Далласа, штат Техас, Colossal Biosciences об'єдналися з вченими з Мельнбурнського університету, щоб зробити прорив у світі науки і буквально відродити популяції тварин, які давно зникли на планеті.

Першим видом, який задумали "воскресити" вчені, стане тасманський тигр. Для цього дослідники використовують технологію стовбурових клітин. Вчені сподіваються, що у процесі дослідження їм вдасться не тільки повернути до життя давно зниклий вигляд, а й стримати руйнування природного середовища Австралії.

[ + – ] Останній представник виду зник у 1936 році. Фото: тасманский тигр

"Повернення тилацина не тільки поверне культовий вид у світ, а й може збалансувати тасманійські та ширші екосистеми Австралії, які постраждали від втрати біорізноманіття та деградації екосистем після зникнення хижака на початку цього століття", — пояснюють представники Colossal Biosciences.

Під час експерименту вчені планують взяти клітини жирнохвостої сумчастої миші (даннарта), саме вона має найбільш схожу ДНК із усіх існуючих нині видів, і за допомогою технології редагування генів перетворити їх на "тилацинові". Після вченим необхідно буде створити ембріон і помістити його в штучну матку чи сурогатну матір Даннарта. Якщо експеримент виявиться вдалим, вирощену особину планують повернути до її рідної екосистеми Австралії.

Вчені впевнені, що відтворення вимерлих видів дозволить відновити втрачену через вимирання деяких представників фауни екосистему Австралії.

[ + – ] "Воскресіння" тасманського тигра дозволить відновити екосистему Австралії. Фото: тасманский тигр

До слова, тасманський тигр — далеко не єдиний вимерлий вигляд, який вчені сподіваються повернути. Раніше Фокус писав, що в плани генетиків також входить "воскресити" шерстистих мамонтів, які будуть гібридами мамонтів і слонів.