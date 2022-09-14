В Індії відродять популяцію гепардів, що зникла 70 років тому. Але їм доведеться перемогти генетику

36 диких кішок завезуть у національний парк неподалік Делі з Африки, але вчені сумніваються, що їм вдасться вижити.

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У 16 столітті на території Індії в диких умовах існували тисячі гепардів, але згодом ці тварини все частіше ставали мішенями для багатих індійців — одні полювали на них заради розваги, інші намагалися приручити диких кішок, щоб використати для полювання на газелей. У результаті таких дій до кінця 18 століття гепарди опинилися на межі зникнення в Індії, пише National Geographic.

70 років тому, 1952 року, гепардів офіційно оголосили вимерлими в Індії. Через десятиліття уряд підтримав проєкт відновлення популяції найшвидших кішок у світі на субконтиненті.

У межах проєкту в національний парк Куно, що на південь від Делі, планують завезти 36 гепардів. Така новина надихнула місцеве населення — нарешті давно забутий хижак повернеться в лоно Індії. Проте вчені з різних куточків світу дуже скептично поставилися до програми реінтродукції диких кішок.

Так, на думку вченого-еколога з Бангалора Раві Челлама, основною загрозою для привезених із Африки гепардів стане генетика, з якою важко посперечатися. Він вважає, що для відновлення популяції буде потрібна генетична різноманітність, якої просто недостатньо в завезених кішок — на думку вченого, необхідно не менше пів сотні тварин, щоб вони могли вижити й самостійно розвивати популяцію в дикій природі.

[ + – ] У 16 столітті в Індії приручали гепардів, щоб використовувати для полювання на газелей Фото: охота с гепардами в Индии

Але це єдина проблема. Навіть якби авторам проєкту вдалося роздобути ще 1,5 десятка особин, їм просто не вистачило б місця. На думку директора національного парку Куно, територія заповідника може вмістити лише трохи більше трьох десятків особин, на жаль.

Ще однією проблемою, з якою зіткнуться дикі кішки на новому місці, на думку еколога з Університету Вайомінга Джессі Алстона, стане полювання. Він вважає, що якщо прибрати хижака з екосистеми на десятиліття, а потім повернути, здобич зміниться, і неможливо передбачити, як далі розвиватимуться події.

Наприклад, 2017 року дослідники намагалися відновити в Кенії популяцію левів, але все пішло не за планом. Коли левів поменшало, тут значно розрослася популяція зебр, але коли хижаків побільшало, вони не повернулися до полювання на зебр, а зосередилися на антилопах. У результаті в екосистемі Кенії виник дисбаланс. Подібним провалом увінчалася й спроба відродити популяцію червоних вовків у Північній Кароліні.

Утім, ученим відомі й вдалі приклади реінтродукції хижаків. Наприклад, повернення сірих вовків у національний парк штату Вайомінг. Тоді вченим вдалося повернути хижаків в екосистему, не порушивши балансу, а навпаки утримуючи зростання популяції лосів.

На думку керівника проєкту "Гепард" Ядвендрадев Джхала, їхній проєкт не лише увінчається успіхом, а й принесе користь місцевій екосистемі — зокрема рослинам і тваринам.

Зазначимо, що проєкт із відновлення популяції гепардів в Індії не можна назвати повноцінною реінтродукцією, оскільки екологи планують завести в країну підвид африканського гепарда, а не азійських, які мешкали тут раніше. Це пов'язано з тим, що на планеті залишилося замало особин азійського гепарда, щоб наражати їх на ризик переміщення.

До речі, уряд Індії вважає, що проєкт "Гепард" також стане одним із кроків щодо запобігання глобальному потеплінню та покращенню стану місцевих пасовищ. Утім, вчені вважають, що цього недостатньо.

Більшість дослідників наполягають, що найкращою стратегією було б зосередитися на відновленні та захисті видів, що перебувають під загрозою зникнення, а не диких кішок, які давно зникли.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що генетики планують воскресити тасманського тигра, використавши стовбурові клітини миші.