Грозные медведи гризли вернутся в Калифорнию после 100-летнего отсутствия: что они тут забыли

Несмотря на то, что грозный медведь присутствует на флаге Калифорнии и печати штата, представителей этого вида не наблюдали на территории штата в течение чуть более сотни лет. К счастью, в новом исследовании ученые обнаружили, что хищники вскоре могут вернуться на эту территорию.

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Об этом пишет IFLScience.

California Grizzly Alliance недавно опубликовал новое еще рецензируемое исследование, показывающее, что нет непреодолимых биологических, экологических, экономических, правовых или политических проблем, препятствующих возвращению вида на территорию штата Калифорния, США.

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Известно, что в последний раз медведь гризли (Ursus arctos horribilis) был надежно замечен в дикой природе Калифорнии весной 1924 года — это произошло в национальном парке Секвойя. До этого момента, во время золотой лихорадки в конце 1840-х годов, в штате насчитывалось около 10 000 особей гризли. Однако после многих лет преследований и потери среды обитания они были в конечном итоге истреблены примерно две трети века спустя.

Медведи гризли — свирепые хищники, однако сегодня они находятся на грани исчезновения в США и некоторых частях Канады. По данным Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США, в настоящее время в 48 штатах обитает лишь около 1923 медведей, 727 из которых обитают в районе Большого Йеллоустона.

По словам исследователей, все эти животные сегодня находятся под охраной, а потому их запрещено преследовать, наносить вред или убивать, если только это не сделано в целях самообороны или для защиты других. Но, несмотря на эту защиту, их численность остается значительно сокращенной, примерно на 4% от того, что было до колонизации страны европейцами.

В настоящее время существует программа восстановления, однако несмотря на ее намерения и успехи, она вовсе не гарантирует восстановление популяции и долгосрочного выживания всего вида. В новом исследовании ученые из California Grizzly Alliance проверили, насколько осуществимым на самом деле является возвращение медведей гризли в штат Калифорния.

Результаты исследования ученых указывают на то, что Калифорния, вероятно, содержит достаточно среды обитания для устойчивой популяции медведей гризли. Однако вопрос заключается в том, смогут ли калифорнийцы принять такой смелый и дальновидный проект.

Отметим, что само исследование было проведено учеными и экспертами по политике под руководством доктора Питера Алагоны из Калифорнийского университета Санта-Барбаре. Результаты этой работы предлагают глубокое погружение в историю калифорнийского гризли в штате, его биологию, экологию и его отношения с людьми. В своей работе ученые также изучили подходящие места обитания, уже существующие в штате, а также возможные экологические, экономические и социальные последствия, которые могут возникнуть в результате их реинтродукции.

Хотя медведи отсутствовали в Калифорнии в течение последних ста лет, они продолжают иметь важное культурное значение. Они не только появляются на различных объектах, таких как флаг штата или как талисман университета, их также почитают калифорнийские племена.

В общей сложности ученые определили три потенциальных региона, где медведи могли бы жить в штате, а именно:

Поперечные хребты, простирающиеся от побережья до пустыни в Южной Калифорнии;

горный хребет Сьерра-Невада, особенно высококачественные среды обитания в южной Сьерре;

Северо-Западные леса, включая горы Кламат, Тринити-Альпс и аналогичные хребты в северо-западной четверти штата.

В то же время опрос, проведенный учеными в 2019 году, указывает на то, что около двух третей людей в штате поддерживают возвращение этих медведей, и только 14% выступают против этого.

Ранее Фокус писал о том, что ученые считают, что изменение климата ведет к исчезновению белых медведей и появлению гибрида.