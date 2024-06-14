Лишь 8 особей на всем белом свете: назван самый редкий гибрид гризли и белого медведя (фото)

Новый мониторинг показывает, что гибридизация гризли и белых медведей в Арктике происходит медленнее, чем считалось ранее.

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Из-за потепления планеты и изменения климата медведи гризли становятся все более распространенным явлением в Арктике, а это означает, что они все чаще вторгаются на территорию белых медведей. В результате ученые обнаружили свидетельства существования гибридов полярных гризли, но новое исследование утверждает, что "медведи-гролары" все еще остаются крайне редкими, пишет IFLScience.

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Гибриды белого медведя и гризли бывают двух форм:

гролары — потомки самца гризли и самки белого медведя;

пизли — потомки самца белого медведя и самки гризли.

Все известные науке гибриды, существующие за пределами зоопарков, являются медведями-гроларами, что определяется наличием отца гризли и матери, которая является либо белой медведицей, либо гибридом. Исследователи отмечают, что появление этих гибридов, в основном, объясняется логистикой.

По словам исследователя из Polar Bears International, доктора Рут Ривкин из Университета Манитобы, ареалы белых медведей и гризли действительно пересекаются, но, как правило, это происходит летом, когда белые медведи в большинстве своем находятся на материковом побережье в ожидании повторного образования морского льда. В то же время сезон спаривания у белых медведей наступает зимой, когда животные охотятся на тюленей на морском льду.

Наблюдения показывают, что самцов гризли все чаще можно заметить во время охоты на небольших островах Канадского Арктического архипелага. Если самцы в этот момент столкнуться с самкой белого медведя, находясь на морском льду, они спарятся с ней. Но это происходит крайне редко.

В то же время самки гризли не уходят так далеко, а значит у самцов белых медведей попросту нет возможности спариваться с ними. Кроме того, самцы гризли более агрессивны, чем белые медведи, а потому в ситуации соперничества за самку, они, вероятно, одержат верх.

Гибридизация не является адаптивной способностью белых медведей, поскольку гибриды пока плохо приспособлены к меняющимся условиям Арктики Фото: Wikimedia Commons

Поскольку все больше гризли сталкиваются с белыми медведями, ученые ожидали, что гибриды станут более распространенными. В новом исследовании ученые разработали новый инструмент мониторинга для поиска "скрытых" гибридов между гризли и белыми медведями.

Ученые использовали инновационный чип генетического секвенирования SNP, позволивший проанализировать образцы гризли и белого медведя. В общей сложности был проанализирован 371 образец белого медведя и 440 исторических образцов гризли со всей Канады, Аляски и Гренландии. В результате ученые обнаружили лишь 8 гибридов — медведей-гроларов.

По словам Ривкин, они с коллегами не обнаружили новых гибридов, а это значит, что гибридизация гризли и белых медведей в Арктике действительно происходит, однако она ограничена лишь малым участком в западной Арктике. В то же время ученые отмечают, что их новая работа фактически предоставляет новый инструмент, позволяющий легко и относительно недорого осуществлять постоянный мониторинг гибридов.

Ранее Фокус писал о том, как эволюционируют белые медведи, чтобы выжить.