Грізні ведмеді грізлі повернуться до Каліфорнії після 100-річної відсутності: що вони тут забули

Попри те, що грізний ведмідь присутній на прапорі Каліфорнії та печатці штату, представників цього виду не спостерігали на території штату впродовж трохи більше сотні років. На щастя, у новому дослідженні вчені виявили, що хижаки незабаром можуть повернутися на цю територію.

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Про це пише IFLScience.

California Grizzly Alliance нещодавно опублікував нове ще рецензоване дослідження, яке показує, що немає нездоланних біологічних, екологічних, економічних, правових або політичних проблем, що перешкоджають поверненню виду на територію штату Каліфорнія, США.

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Відомо, що востаннє ведмідь грізлі (Ursus arctos horribilis) був надійно помічений у дикій природі Каліфорнії навесні 1924 року — це сталося в національному парку Секвоя. До цього моменту, під час золотої лихоманки наприкінці 1840-х років, у штаті налічувалося близько 10 000 особин грізлі. Однак після багатьох років переслідувань і втрати середовища проживання їх було в кінцевому підсумку винищено приблизно дві третини століття потому.

Ведмеді грізлі — люті хижаки, проте сьогодні вони перебувають на межі зникнення в США і деяких частинах Канади. За даними Служби охорони рибних ресурсів і диких тварин США, наразі в 48 штатах мешкає лише близько 1923 ведмедів, 727 з яких мешкають у районі Великого Єлловстона.

За словами дослідників, усі ці тварини сьогодні перебувають під охороною, а тому їх заборонено переслідувати, завдавати шкоди або вбивати, якщо тільки це не зроблено з метою самооборони або для захисту інших. Але, попри цей захист, їхня чисельність залишається значно скороченою, приблизно на 4% від того, що було до колонізації країни європейцями.

Наразі існує програма відновлення, однак попри її наміри та успіхи, вона зовсім не гарантує відновлення популяції та довгострокового виживання всього виду. У новому дослідженні вчені з California Grizzly Alliance перевірили, наскільки здійсненним насправді є повернення ведмедів грізлі до штату Каліфорнія.

Результати дослідження вчених вказують на те, що Каліфорнія, ймовірно, містить достатньо середовища проживання для стійкої популяції ведмедів грізлі. Однак питання полягає в тому, чи зможуть каліфорнійці прийняти такий сміливий і далекоглядний проєкт.

Зазначимо, що саме дослідження було проведене вченими та експертами з політики під керівництвом доктора Пітера Алагони з Каліфорнійського університету Санта-Барбарі. Результати цієї роботи пропонують глибоке занурення в історію каліфорнійського грізлі в штаті, його біологію, екологію і його відносини з людьми. У своїй роботі вчені також вивчили відповідні місця проживання, які вже існують у штаті, а також можливі екологічні, економічні та соціальні наслідки, які можуть виникнути в результаті їхньої реінтродукції.

Хоча ведмеді були відсутні в Каліфорнії протягом останніх ста років, вони продовжують мати важливе культурне значення. Вони не тільки з'являються на різних об'єктах, таких як прапор штату або як талісман університету, їх також шанують каліфорнійські племена.

Загалом учені визначили три потенційні регіони, де ведмеді могли б жити у штаті, а саме:

Поперечні хребти, що тягнуться від узбережжя до пустелі в Південній Каліфорнії;

гірський хребет Сьєра-Невада, особливо високоякісні середовища проживання в південній Сьєрі;

Північно-Західні ліси, включно з горами Кламат, Трініті-Альпс і аналогічними хребтами в північно-західній чверті штату.

Водночас опитування, проведене вченими 2019 року, вказує на те, що близько двох третин людей у штаті підтримують повернення цих ведмедів, і лише 14% виступають проти цього.

Раніше Фокус писав про те, що вчені вважають, що зміна клімату веде до зникнення білих ведмедів і появи гібрида.