Слияние черных дыр происходит в неожиданном месте в космосе: что выяснили ученые

Новое исследование предполагает, что черные дыры звездной массы сливаются в одну рядом со сверхмассивными "старшими братьями".

Ученые из Оксфордского университета, Великобритания, в новом исследовании предполагают, что относительно небольшие черные дыры сталкиваются друг с другом в очень агрессивной среде рядом с крупными сверхмассивными черными дырами, которые создают квазары, пишет Space.

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В центре практически всех галактик находятся огромные черные дыры, масса которых может быть больше в миллионы, а иногда и в миллиарды раз, чем масса Солнца. Некоторые из них поглощают материю так быстро, что в результате выделяется очень много яркого излучения. Это излучение затмевает собой свет целых галактик и появляются квазары.

Авторы нового исследования считают, что в центре некоторых галактик, где есть квазары, скрываются и более маленькие черные дыры, с массой от 3 до 10 масс Солнца. При этом эти черные дыры также поглощают материю, растут, а затем сливаются друг с другом.

Ученые считают, что квазары и их окружающая среда могут влиять на процесс слияния небольших черных дыр и эти события можно обнаружить с помощью гравитационных волн здесь, на Земле.

Для того, чтобы прийти к таким выводам, астрономы создали новое компьютерное моделирование, в котором они воспроизвели взаимодействия между черными дырами звездной массы и аккреционным диском сверхмассивной черной дыры.

Новое исследование предполагает, что черные дыры звездной массы сливаются в одну рядом со сверхмассивными "старшими братьями" Фото: SciTechDaily

Как показало моделирование маленькие черные дыры могут попасть в огромный диск из газа окружающий огромного космического монстра в центре галактики. И их слияние происходит под действием гравитации более крупного "родственника".

С другой стороны, ученые выяснили, что скорость слияния небольших черных дыр снижется под действием гравитации сверхмассивной черной дыры, но эта сила не позволяет им прекратить слияние.

Ученые считают, что две черные дыры, объединенные в двойную систему, некоторое время кружат на орбите вокруг "старшего брата" и их аккреционные диски становятся маленькой версией такого же, как и у сверхмассивной черной дыры, в котором они оказались. Но затем происходит очень быстрое сближение двух черных дыр и они сливаются в одну, что можно обнаружить с помощью гравитационных волн, считают ученые.

Авторы исследования указывают на то, что их моделирование доказывает факт существования слияний черных дыр звездной массы в окружающей среде квазаров.

Фокус уже писал о том, что астрономы обнаружили еще один сверхмощный космический взрыв под названием килоновая. Он произошел, когда две нейтронные звезды столкнулись друг с другом. При этом ученые зафиксировали появление второй по яркости из всех известных гамма-всплесков.