Космический телескоп Уэбб зафиксировал самый мощный взрыв во Вселенной: он создает золото

Ученые обнаружили новый взрыв килоновой благодаря второму по яркости гамма-всплеску из всех известных на сегодня.

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Космический телескоп Уэбб обнаружил новый самый мощный взрыв во Вселенной, который называется килоновая. Этот взрыв произошел благодаря столкновению двух нейтронных звезд. Считается, что в результате таких взрывов появляется такой элемент, как золото и некоторые другие тяжелые элементы, пишет Space.

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Еще в марте этого года группа ученых из Нидерландов с помощью космического телескопа Ферми обнаружила новый гамма-всплеск, то есть невероятно сильный выброс энергии. Это событие получило название GRB 230307A и ученые выяснили, что это второй по яркости гамма-всплеск из всех известных на сегодня. Он продолжался всего 34 секунды, но этих данных хватило ученым из Колумбийского университета, США, чтобы с помощью телескопа Уэбб обнаружить источник этого гамма-всплеска.

По словам авторов нового исследования, телескоп Уэбб впервые обнаружил взрыв килоновой, который и стал источником гамма-всплеска. Впервые телескоп наблюдал за самым сильным космическим взрывом во Вселенной через 29 дней после этого события, а затем еще через 61 день, чтобы сравнить результаты наблюдений.

Килоновые являются мощнейшими космическими взрывами, которые в разы сильнее взрывов сверхновых и появляются в результате столкновение двух нейтронных звезд. Это звезды, которые появились в результате как раз взрывов сверхновых. Считается, что во время взрыва килоновой за пару дней выделяется столько же света, сколько могли бы произвести почти 1 млрд звезд, размером с Солнце за это же время. Ученые пришли к выводу, что этот взрыв произошел в яркой галактике на расстоянии в 8,3 млн световых лет от нас.

Космический телескоп Уэбб обнаружил новый самый мощный взрыв во Вселенной, который называется килоновая Фото: space.com

Кстати, если вы носите на руке золотое кольцо, то скорее всего оно состоит из золота, которое как раз появилось в результате взрыва килоновой. Дело в том, что такие взрывы создают самые тяжелые химические элементы Вселенной. Кроме золота, это еще и уран, и платина.

Во время наблюдений за килоновой телескоп Уэбб также обнаружил признаки тяжелых элементов, которые появились в результате взрыва. В частности, ученые увидели наличие такого элемента, как теллур и группы элементов, состоящей из 15 металлов тяжелее свинца, под названием лантаноиды.

По словам авторов исследования, килоновую можно было обнаружить и с помощью гравитационных волн, которые выделяют нейтронные звезды во время столкновения. Но наземный детектор гравитационных волн LIGO в это время находился в процессе модернизации.

Фокус уже писал об известных особенностях килоновых и том, какую форму может приобретать этот сильнейший космический взрыв.

Также Фокус писал о том, что за одну минуту можно пролететь 5 тысяч галактик благодаря новой анимации, которая показывает космос "глазами" телескопа Уэбб. При этом можно также увидеть одну из самых далеких галактик, которая появилась еще в ранней Вселенной.