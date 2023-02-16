Сильнейший взрыв во Вселенной: ученые говорят, что у него идеальная форма и яркость миллиарда Солнц

Астрономы смогли выяснить, какую форму приобретает взрыв килоновой, который намного сильнее, чем взрыв сверхновой.

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Ученые выяснили, что столкновение двух нейтронных звезд привело к мощнейшему взрыву килоновой, который приобрел форму быстро расширяющейся сферы из светящего вещества. Но после этого взрыва две нейтронные звезды превратились в черную дыру, пишет The Guardian.

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Международная группа ученых впервые смогла описать форму колоссального космического взрыва, который впервые смогли изучить лишь 6 лет назад. Речь и идет о взрыве килоновой, который намного мощнее взрыва сверхновой и происходит при слиянии двух нейтронных звезд. По словам ученых, то что они обнаружили практически идеальную сферу, которая образовалась в результате взрыва, превзошло все их ожидания.

[ + – ] Международная группа ученых впервые смогла описать форму колоссального космического взрыва, который впервые смогли изучить лишь 6 лет назад. Речь и идет о взрыве килоновой, который намного мощнее взрыва сверхновой и происходит при слиянии двух нейтронных звезд. По словам ученых, то что они обнаружили практически идеальную сферу, которая образовалась в результате взрыва, превзошло все их ожидания Фото: Guardian

Что такое килоновая? Этот тип взрыва происходит, когда две нейтронные звезды в течение миллиардов лет вращаются вокруг друг друга в двойной системе и постепенно сближаются с огромной скоростью. Когда происходит их слияние, то эти звезды взрываются, а их вещество сталкивается со скоростью эквивалентной 25% скорости света. В результате этого события появляются самые сильные магнитные поля во Вселенной.

В конце концов это слияние приводит к появлению мощнейшего взрыва, который называется килоновой, который выделяет столько света за несколько дней, сколько производит миллиард Солнц за это же время. Во время взрыва на очень короткий период времени две столкнувшиеся нейтронные звезды формируют одну большую нейтронную звезду, которая впоследствии под действием гравитации сжимается и превращается в черную дыру. Но часть вещества, после взрыва килоновой вырывается в космос и появляются такие элементы, как золото, платина и уран.

Что такое нейтронные звезды? Эти звезды появляются в результате смерти огромных обычных звезд, когда те взрываются сверхновой, а оставшееся ядро сжимается до размеров сферы с диаметром примерно 20 км. Но масса этих звезд примерно в 3 раза больше, чем масса Солнца, поэтому они являются одними из самых плотных объектов в космосе.

[ + – ] Что такое килоновая? Этот тип взрыва происходит, когда две нейтронные звезды в течении миллиардов лет вращаются вокруг друг друга в двойной системе и постепенно сближаются с огромной скоростью. Когда происходит их слияние, то эти звезды взрываются, а их вещество сталкивается со скоростью эквивалентной 25% скорости света. В результате этого события появляются самые сильные магнитные поля во Вселенной Фото: wikipedia

Что выяснили ученые? Астрономы с помощью телескопа VLT наблюдали за взрывом килоновой, который они назвали идеальным космическим взрывом. Ведь результаты наблюдений позволили впервые описать форму этого взрыва, которая оказалась сферической. То есть, взрыв килоновой после столкновения двух нейтронных звезд в галактике NGC 4993, которая находится примерно в 130 млн световых лет от нас, привел к появлению идеальной космической сферы.

По словам датского астрофизика Альберта Снеппена, который входил в состав группы сделавшей открытие, этот взрыв идеален и с эстетической точки зрения и с точки зрения его значимости для понимания новых физических законов.

"В результате этого взрыва образовалась не только идеальная сфера, которая светила как Солнце, хотя и была больше в миллионы раз и в миллиарды раз раз больше выделяла света, но также в основе этого взрыва лежит необычная физика", — говорит Снеппен.

[ + – ] Что такое нейтронные звезды? Эти звезды появляются в результате смерти огромных обычных звезд, когда те взрываются сверхновой, а оставшееся ядро сжимается до размеров сферы с диаметром примерно 20 км. Но масса этих звезд примерно в 3 раза больше, чем масса Солнца, поэтому они являются одними из самых плотных объектов в космосе Фото: ESO

Что удивило ученых? Астрономы ожидали увидеть в результате взрыва килоновой появление сплющенного диска, то есть своеобразного космического "блина", который бы быстро расширялся, прежде чем исчезнуть. Но вместо этого они увидели сферу.

"То, что происходит в результате взрыва килоновой, учитывая все экстремальные его условия, огромную температуру, сильнейшие магнитные поля, то скорее всего за этим стоит физика, которую мы еще не понимаем", — говорит Степпен.

Пока что ученые точно не знают, почему в результате взрыва килоновой образовалась сфера, но предполагают, что это может быть связано с энергией, которая освободилась при появлении на короткое время одной нейтронной звезды при слиянии двух таких звезд. Но может быть в этом сыграли свою роль загадочные частицы под названием нейтрино.

Фокус уже писал о том, что ученым удалось впервые обнаружить двойную систему из нейтронных звезд, которые находятся на пороге взрыва килоновой.

Также Фокус писал о том, что ученые обнаружили в этой же галактике, о которой речь шла выше, необычный гамма-всплеск, то есть поток излучения, который скорее всего появился в результате взрыва килоновой.