Всего 10 в Млечном Пути. Впервые обнаружены звезды, взрыв которых приведет к появлению золота

Астрономы впервые обнаружили двойную звездную систему, которая взорвется килоновой – это событие намного мощнее взрыва сверхновой.

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Ученые с помощью телескопа в Межамериканской обсерватории Серро-Тололо, Чили сделали важнейшее открытие – они впервые обнаружили двойную звездную систему, которая взорвется килоновой. Этот мощнейший взрыв, который намного сильнее взрыва сверхновой, производит такие тяжелые элементы как золото, платина и уран. Ученые считают, что такие двойные звездные системы не просто редкое явление, а чрезвычайно редкое, ведь в Млечном Пути существует всего 10 таких систем, пишет Space.

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Когда огромные звезды умирают, то они чаще всего взрываются сверхновой, когда вся их внешняя оболочка улетает в космос, а ядро сжимается до очень малых размеров и образуется очень плотный объект — нейтронная звезда. Но бывает так, что масштабный взрыв является не таким сильным, как обычно и происходит "тихий" взрыв сверхновой.

Именно это произошло с уже ставшей нейтронной звездой SGR 0755-2933, которая вместе со своим компаньоном, обычной звездой CPD-29 2176 находятся на расстоянии в 11 400 световых лет от Земли. В этой двойной системе SGR 0755-2933 отдала своему напарнику слишком много своего вещества, а потому не смогла взорваться обычной сверхновой.

[ + – ] В этой двойной системе SGR 0755-2933 отдала своему напарнику слишком много своего вещества, а потому не смогла взорваться обычной сверхновой Фото: space.com

Но эта звездная система интересна тем, что является первой очень редкой системой, которую обнаружили астрономы, в которой в будущем произойдет столкновение двух нейтронных звезд. А это приведет к появлению такого события, как взрыв килоновой.

Дело в том, что звезда SGR 0755-2933 превратилась в нейтронную звезду в результате "тихого" взрыва сверхновой примерно 1 млн лет назад, но еще через 1 млн лет ее компаньон также превратится в нейтронную звезду таким же способом. После чего обе звезды будут приближаться друг к другу и произойдет их столкновение. В результате случится мощнейший взрыв – килоновая.

Хотя впервые последствия взрыва килоновой ученые обнаружили еще в 2017 году, они еще никогда не видели звезд-предшественников этого взрыва. До этого открытия. По оценкам ученых таких очень редких двойных звездных систем существует всего 10 в нашей галактике.

В результате исследования ученые выяснили, что звезда, которая превратилась в нейтронную звезду взорвалась сверхновой не настолько сильно, чтобы изменить орбиту своего компаньона, как это обычно происходит в таких случаях. Поэтому обе звезды вращаются очень близко друг к другу, что через 1 млн лет приведет к их полному слиянию.

[ + – ] Художественное изображение жизни этой звездной системы. Система начала жизнь с двумя большими звездами (1); миллион лет назад одна звезда стала нейтронной звездой после взрыва "тихой" сверхновой (4); через миллион лет вторая звезда тоже станет нейтронной звездой в результате взрыва сврхновой (6); в конце концов пара столкнется, что приведет к взрыву килоновой (9) Фото: space.com

Сейчас ученые считают, что взрыв килоновой приводит к появлению в космосе таких тяжелых элементов как платина, уран и золото. После взрыва они улетают с огромной скоростью по галактике и в конечном итоге оказываются в межзвездной среде. Со временем эти элементы попадают в такие твердые тела, как астероиды в звездных системах с планетами.

Ученые считают, что именно падение астероидов с этими ценными элементами в далеком прошлом Земли, привели к тому, что они распространены на планете.

Как уже писал Фокус, Европейское космическое агентство показало один из потрясающих снимков космоса, который сделал космический телескоп Уэбб. На этом изображении можно увидеть тысячи галактик, которые окружают одну спиральную галактику.

Также Фокус писал о том, что во время недавнего исследования ученые наткнулись на неизвестные силы природы в космосе. По крайней мере такое они выдвинули предположение, что может изменить существующие представление о Вселенной.