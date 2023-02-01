Недосчитались комков во Вселенной: ученые считают, что наткнулись на неизвестные силы природы

Новое исследование показывает, что в стандартной модели физики не хватает важного элемента.

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Одно из самых точных исследований структуры Вселенной показало, что она оказывается не настолько "комковатая", то есть состоит не из огромного количества комков материи, как предполагают теории. А это значит, что в космосе существуют неизвестные науке таинственные силы природы, пишет The Guardian.

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После анализа данных двух наземных телескопов, которые проводили наблюдения за структурой Вселенной, ученые пришли к выводу, что эта структура может отличаться от теоретических моделей, а значит в стандартной модели физики отсутствует важный элемент.

Стандартная модель физики – это лишь теоретическая модель, которая описывает три главных силы, которые влияют на поведение всех элементарных частиц во Вселенной. Но она не описывает наличие темной материи, темной энергии и не включает в себя гравитацию.

Таинственные силы в космосе

Ученые провели анализ данных Телескопа имени Виктора Бланко, который находится в Чили и Южного полярного телескопа, который находится в Антарктиде. Эти обсерватории проводили наблюдения за распределением материи во Вселенной, чтобы точнее понять природу тех сил, которые управляют эволюцией космоса. Этот невероятно точный обзор структуры Вселенной показывает, что скорее всего в космосе существуют загадочные силы, которые еще неизвестны науке.

По словам Эрика Бакстера из Гавайского университета, исследование показало, что наша Вселенная не настолько "комковатая", как предсказывают теории. То есть теоретические модели не согласуются с тем, что на самом деле происходит в космосе.

[ + – ] После анализа данных двух наземных телескопов, которые проводили наблюдения за структурой Вселенной, ученые пришли к выводу, что эта структура может отличаться от теоретических моделей, а значит в стандартной модели физики отсутствует важный элемент Фото: Live Science

Стоит заметить, что новое исследование пока что также предлагает новую теорию, которая может изменить наше представление о космосе. Ведь новые данные еще не настолько совершенны, чтобы заявить о том, что было сделано новое невероятное открытие.

По словам Чихвей Чанга из Чикагского университета, теоретические модели в физике созданы для того, чтобы найти их подтверждение, либо наоборот заявить о том, что они не верны. Новые, дополнительные исследования также могут либо подтвердить новую теорию, либо нет.

Но авторы нового исследования считают, что если их теория подтвердится, то это будет настоящим прорывов в науке. А даже если нет, то все равно новые данные помогут лучше понять природу загадочных темной материи и темной энергии.

С момента рождения нашей Вселенной, которое произошло более 13 млрд лет назад, она постоянно расширяется и в начальном периоде истории космоса гравитация собирала материю вместе в очень плотные регионы, или комки материи и таким образом была создана космическая паутина из галактических скоплений и космических нитей.

[ + – ] С момента рождения нашей Вселенной, которое произошло более 13 млрд лет назад, она постоянно расширяется и в начальном периоде истории космоса гравитация собирала материю вместе в очень плотные регионы, или комки материи и таким образом была создана космическая паутина из галактических скоплений и космических нитей Фото: NBC News

Сейчас ученые предполагают, что большую часть нашей Вселенной, а именно 85% составляет таинственная темная материя, которую до сих пор не удалось обнаружить. Но она точно принимала участие в формировании галактик и галактических скоплений. С другой стороны, параллельно с этим в космосе существует огромное количество темной энергии, тоже загадочного явления, которое помогает ускоренному расширению Вселенной и не дает ей сжаться под действием гравитации.

Но новое исследование показывает, что возможно во Вселенной действуют другие загадочные силы, которые привели к тому, что во Вселенной гораздо меньше плотных скоплений обычной материи, что не совпадает с существующими наблюдениями.

Результаты исследования можно объяснить тремя факторами

Карлос Френк из Даремского университета, Великобритания, который не принимал участия в новом исследовании, считает, что новые результаты имеют три возможных объяснения:

Во-первых, данные могли быть получены в искаженном виде, благодаря влиянию разных космических объектов, ведь телескопы используют гравитационное линзирование для наблюдения за распределением материи в космосе. Это способ наблюдения за далекими объектами, свет от которых искривляется проходя, через более близкие к нам объекты, благодаря чему они вообще становится видны для телескопов.

Во-вторых, новые данные, которые являются очень спорными, может объяснить пока что очень плохо изученное явление. Речь идет об огромных струях излучения, которые выпускают сверхмассивные черные дыры в центрах галактик. Ученый считает, что эти струи могут разделять сгустки материи и Вселенная может становится не "комковатой", а более гладкой.

[ + – ] Во-вторых, новые данные, которые являются очень спорными, может объяснить пока что очень плохо изученное явление. Речь идет об огромных струях излучения, которые выпускают сверхмассивные черные дыры в центрах галактик. Ученый считает, что эти струи могут разделять сгустки материи и Вселенная может становится не "комковатой", а более гладкой Фото: New Atlas

Третье объяснение состоит в том, что в космосе действительно существует совершенно новая физика. То есть либо существуют неизвестные виды элементарных частиц, или же это связано с необычным поведением темной энергии, а может быть темная материя может принимать разные формы.

По словам Френка, он очень надеется на то, что здесь речь идет о третьем варианте, хотя больше вероятно, что это второй вариант, но пока что ученый считает, что скорее всего это первый вариант.

Что касается других космических открытий, то Фокус уже писал о том, что ученые обнаружили 8 странных сигналов из космоса неизвестного происхождения. Возможно эти сигналы прислали инопланетяне.

Также Фокус писал о том, что одна из самых известный туманностей во Вселенной быстро меняется и ученые не знают почему это происходит.