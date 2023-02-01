Недорахувалися грудок у Всесвіті: вчені вважають, що натрапили на невідомі сили природи

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Одне з найточніших досліджень структури Всесвіту показало, що він, виявляється, не настільки "грудкуватий", тобто складається не з величезної кількості грудок матерії, як припускають теорії. А це означає, що в космосі існують невідомі науці таємничі сили природи, пише The Guardian.

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Після аналізу даних двох наземних телескопів, які проводили спостереження за структурою Всесвіту, вчені дійшли висновку, що ця структура може відрізнятися від теоретичних моделей, а отже, у стандартній моделі фізики відсутній важливий елемент.

Стандартна модель фізики — це лише теоретична модель, яка визначає три основні сили, які впливають на поведінку всіх елементарних частинок у Всесвіті. Але вона не визначає наявність темної матерії, темної енергії та не включає гравітацію.

Таємничі сили в космосі

Учені провели аналіз даних Телескопа імені Віктора Бланка, який розташований у Чилі, та Південного полярного телескопа, який розташований в Антарктиді. Ці обсерваторії проводили спостереження розподілу матерії в Усесвіті, щоб точніше зрозуміти природу тих сил, які керують еволюцією космосу. Цей неймовірно точний огляд структури Всесвіту показує, що, швидше за все, в космосі існують загадкові сили, які ще не відомі науці.

За словами Еріка Бакстера з Гавайського університету, дослідження показало, що наш Усесвіт не настільки "грудкуватий", як говорять теорії. Тобто теоретичні моделі не узгоджуються з тим, що насправді відбувається в космосі.

[ + – ] Після аналізу даних двох наземних телескопів, які проводили спостереження за структурою Всесвіту, вчені дійшли висновку, що ця структура може відрізнятися від теоретичних моделей, а отже, у стандартній моделі фізики відсутній важливий елемент Фото: Live Science

Варто зауважити, що нове дослідження поки що також пропонує нову теорію, яка може змінити наше уявлення про космос. Адже нові дані ще не є настільки досконалими, щоб заявити про те, що було зроблено нове неймовірне відкриття.

За словами Чихвей Чанга з університету Чикаго, теоретичні моделі у фізиці створені для того, щоб знайти їх підтвердження або навпаки — заявити про те, що вони неправильні. Нові, додаткові дослідження також можуть підтвердити нову теорію або ні.

Але автори нового дослідження вважають, що якщо їхня теорія підтвердиться, це буде справжнім проривів у науці. А навіть якщо ні, то все одно нові дані допоможуть краще зрозуміти природу загадкових темної матерії та темної енергії.

Із моменту народження нашого Всесвіту, яке відбулося понад 13 млрд років тому, він постійно розширюється, і в початковому періоді історії космосу гравітація збирала матерію разом у дуже щільні регіони, або грудки матерії, і так було створено космічне павутиння з галактичних скупчень і космічних ниток.

[ + – ] Із моменту народження нашого Всесвіту, яке відбулося понад 13 млрд років тому, він постійно розширюється, і в початковому періоді історії космосу гравітація збирала матерію разом у дуже щільні регіони, або грудки матерії, і так було створено космічне павутиння з галактичних скупчень і космічних ниток. Фото: NBC News

Зараз учені припускають, що більшу частину нашого Всесвіту, а саме 85%, становить таємнича темна матерія, яку досі не вдалося виявити. Але вона точно брала участь у формуванні галактик і галактичних скупчень. Із іншого боку, паралельно з цим у космосі існує безліч темної енергії — теж загадкового явища, що допомагає прискореному розширенню Всесвіту і не дає йому стиснутися під дією гравітації.

Але нове дослідження показує, що, можливо, в Усесвіті діють інші загадкові сили, які призвели до того, що в Усесвіті набагато менше щільних скупчень звичайної матерії, що не збігається з наявними спостереженнями.

Результати дослідження можна пояснити трьома факторами

Карлос Френк із Даремського університету, що у Великобританії, який не брав участі в новому дослідженні, вважає, що нові результати мають три можливі пояснення:

По-перше, дані могли бути отримані в спотвореному вигляді завдяки впливу різних космічних об'єктів, адже телескопи використовують гравітаційне лінзування для спостереження за розподілом матерії в космосі. Це спосіб спостереження за далекими об'єктами, світло від яких викривляється, проходячи через ближчі до нас об'єкти, завдяки чому вони взагалі стає видимими для телескопів.

По-друге, нові дані, які дуже спірні, може пояснити поки що дуже погано вивчене явище. Йдеться про величезні струмені випромінювання, які випускають надмасивні чорні діри в центрах галактик. Учений вважає, що ці струмені можуть розділяти згустки матерії, і Всесвіт, може, стає не "грудчастим", а гладшим.

[ + – ] По-друге, нові дані, які дуже спірні, може пояснити поки що дуже погано вивчене явище. Йдеться про величезні струмені випромінювання, які випускають надмасивні чорні діри в центрах галактик. Учений вважає, що ці струмені можуть розділяти згустки матерії, і Всесвіт, може, стає не "грудчастим", а гладшим. Фото: New Atlas

Третє пояснення полягає в тому, що в космосі дійсно існує нова фізика. Тобто або існують невідомі види елементарних частинок, або це пов'язано з незвичайною поведінкою темної енергії, а можливо, темна матерія може набувати різних форм.

За словами Френка, він дуже сподівається на те, що тут ідеться про третій варіант, хоча ймовірніше, що це другий варіант, але поки що вчений вважає, що, швидше за все, це перший варіант.

Щодо інших космічних відкриттів, то Фокус уже писав про те, що вчені виявили 8 дивних сигналів із космосу невідомого походження. Можливо, ці сигнали надіслали інопланетяни.

Також Фокус писав про те, що одна з найвідоміших туманностей у Всесвіті швидко змінюється, і вчені не знають, чому це відбувається.