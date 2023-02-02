Усього 10 у Чумацькому Шляху. Вперше виявлено зірки, вибух яких призведе до появи золота

Астрономи вперше виявили подвійну зіркову систему, яка вибухне кілоновою, — ця подія набагато потужніша за вибух наднової.

Related video

Учені за допомогою телескопа в Міжамериканській обсерваторії "Серро-Тололо" в Чилі зробили найважливіше відкриття — вони вперше виявили подвійну зоряну систему, яка вибухне кілоновою. Цей потужний вибух, який набагато сильніший за вибух наднової, виробляє такі важкі елементи як золото, платина й уран. Учені вважають, що такі подвійні зоряні системи не просто рідкісне явище, а надзвичайно рідкісне, адже в Чумацькому Шляху є лише 10 таких систем, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Коли величезні зірки помирають, то вони найчастіше вибухають надновою, коли вся їхня зовнішня оболонка відлітає в космос, а ядро стискається до дуже малих розмірів і утворюється дуже щільний об'єкт — нейтронна зірка. Але буває так, що масштабний вибух є не таким сильним, як і відбувається "тихий" вибух наднової.

Саме це сталося зі вже нейтронною зіркою SGR 0755-2933, яка разом зі своїм компаньйоном, звичайною зіркою CPD-29 2176, розташовані на відстані в 11 400 світлових років від Землі. У цій подвійній системі SGR 0755-2933 віддала своєму напарнику занадто багато своєї речовини, а тому не змогла вибухнути звичайною надновою.

[ + – ] У цій подвійній системі SGR 0755-2933 віддала своєму напарнику занадто багато своєї речовини, а тому не змогла вибухнути звичайною надновою Фото: space.com

Але ця зоряна система цікава тим, що є першою дуже рідкісною системою, яку виявили астрономи, де в майбутньому станеться зіткнення двох нейтронних зірок. А це призведе до появи такої події як вибух кілонової.

Справа в тому, що зірка SGR 0755-2933 перетворилася на нейтронну зірку в результаті "тихого" вибуху наднової приблизно 1 млн років тому, але ще через 1 млн років її компаньйон також перетвориться на нейтронну зірку таким же способом. Після цього обидві зірки наближатимуться одна до одної, і відбудеться їхнє зіткнення. У результаті станеться потужний вибух — кілонова.

Хоча вперше наслідки вибуху кілонової вчені виявили ще у 2017 році, вони ще ніколи не бачили зірок-попередників цього вибуху до цього відкриття. За оцінками вчених, таких дуже рідкісних подвійних зіркових систем існує лише 10 у нашій галактиці.

У результаті дослідження вчені з'ясували, що зірка, яка перетворилася на нейтронну зірку, вибухнула надновою не настільки сильно, щоб змінити орбіту свого компаньйона, як це зазвичай відбувається в таких випадках. Тому обидві зірки обертаються дуже близько одна до одної, що через 1 млн років призведе до їх повного злиття.

[ + – ] Художнє зображення життя цієї зіркової системи. Система розпочала життя з двома великими зірками (1); мільйон років тому одна зірка стала нейтронною зіркою після вибуху "тихою" надновою (4); через мільйон років друга зірка теж стане нейтронною зіркою внаслідок вибуху наднової (6); зрештою пара зіткнеться, що призведе до вибуху кілонової (9) Фото: space.com

Наразі вчені вважають, що вибух кілонової призводить до появи в космосі таких важких елементів як платина, уран і золото. Після вибуху вони відлітають із величезною швидкістю по галактиці та зрештою опиняються в міжзоряному середовищі. Згодом ці елементи потрапляють у такі тверді тіла як астероїди в зоряних системах із планетами.

Учені вважають, що саме падіння астероїдів із цими цінними елементами в далекому минулому Землі призвели до того, що вони поширені на планеті.

Як уже писав Фокус, Європейське космічне агентство показало один із приголомшливих знімків космосу, який зробив космічний телескоп Вебба. На цьому зображенні можна побачити тисячі галактик, що оточують одну спіральну галактику.

Також Фокус писав про те, що під час недавнього дослідження вчені натрапили на невідомі сили природи в космосі. Принаймні таке вони висунули припущення, що може змінити уявлення про Всесвіт.