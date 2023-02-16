Найсильніший вибух у Всесвіті: вчені кажуть, що в нього ідеальна форма та яскравість мільярда Сонців

Астрономи змогли з'ясувати, якої форми набуває вибух кілонової, який набагато сильніший, ніж вибух наднової.

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Учені з'ясували, що зіткнення двох нейтронних зірок призвело до найпотужнішого вибуху кілонової, який набув форми сфери, що швидко розширюється, зі світної речовини. Але після цього вибуху дві нейтронні зірки перетворилися на чорну діру, пише The Guardian.

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Міжнародна група вчених уперше спромоглася описати форму колосального космічного вибуху, який уперше змогли вивчити лише 6 років тому. Йдеться про вибух кілонової, який набагато потужніший за вибух наднової та відбувається під час злиття двох нейтронних зірок. За словами вчених, те, що вони виявили практично ідеальну сферу, яка утворилася в результаті вибуху, перевершило всі їхні очікування.

[ + – ] Міжнародна група вчених уперше спромоглася описати форму колосального космічного вибуху, який уперше змогли вивчити лише 6 років тому. Йдеться про вибух кілонової, який набагато потужніший за вибух наднової та відбувається під час злиття двох нейтронних зірок. За словами вчених, те, що вони виявили практично ідеальну сферу, яка утворилася в результаті вибуху, перевершило всі їхні очікування. Фото: коронавирус ожирение статистика

Що таке кілонова? Цей тип вибуху відбувається, коли дві нейтронні зірки протягом мільярдів років обертаються одна навколо одної в подвійній системі та поступово зближуються з величезною швидкістю. Коли відбувається їх злиття, ці зірки вибухають, а їхні речовини зіштовхуються зі швидкістю, еквівалентною 25% швидкості світла. Внаслідок цієї події з'являються найсильніші магнітні поля в Усесвіті.

Зрештою це злиття призводить до появи найпотужнішого вибуху, який називається кілоновою та виділяє стільки світла за кілька днів, скільки виробляє мільярд Сонць за цей же час. Під час вибуху на дуже короткий період часу дві нейтронні зірки, що зіткнулися, формують одну велику нейтронну зірку, яка згодом під дією гравітації стискається та перетворюється на чорну діру. Але частина речовини після вибуху кілонової виривається в космос, і з'являються такі елементи як золото, платина й уран.

Що таке нейтронні зірки? Ці зірки з'являються в результаті смерті величезних звичайних зірок, коли ті вибухають надновою, а ядро, що залишилося, стискається до розмірів сфери з діаметром приблизно 20 км. Але маса цих зірок приблизно в 3 рази більша, ніж маса Сонця, тому вони є одними з найщільніших об'єктів у космосі.

[ + – ] Що таке кілонова? Цей тип вибуху відбувається, коли дві нейтронні зірки протягом мільярдів років обертаються одна навколо одної в подвійній системі та поступово зближуються з величезною швидкістю. Коли відбувається їх злиття, ці зірки вибухають, а їхні речовини зіштовхуються зі швидкістю, еквівалентною 25% швидкості світла. Внаслідок цієї події з'являються найсильніші магнітні поля в Усесвіті. Фото: wikipedia

Що з'ясували вчені? Астрономи за допомогою телескопа VLT спостерігали за вибухом кілонової, яку вони назвали ідеальним космічним вибухом. Адже результати спостережень дозволили вперше описати форму цього вибуху, яка виявилася сферичною. Тобто вибух кілонової після зіткнення двох нейтронних зірок у галактиці NGC 4993, яка розташована приблизно за 130 млн світлових років від нас, призвів до появи ідеальної космічної сфери.

За словами данського астрофізика Альберта Снеппена, який входив до складу групи, що зробила відкриття, цей вибух ідеальний і з естетичної точки зору, і з точки зору його значущості для розуміння нових фізичних законів.

"У результаті цього вибуху утворилася не лише ідеальна сфера, що світила, як Сонце, хоча й була більша в мільйони разів і в мільярди разів більше виділяла світла, але також в основі цього вибуху лежить незвичайна фізика", — говорить Снеппен.

[ + – ] Що таке нейтронні зірки? Ці зірки з'являються в результаті смерті величезних звичайних зірок, коли ті вибухають надновою, а ядро, що залишилося, стискається до розмірів сфери з діаметром приблизно 20 км. Але маса цих зірок приблизно в 3 рази більша, ніж маса Сонця, тому вони є одними з найщільніших об'єктів у космосі. Фото: ESO

Що здивувало вчених? Астрономи очікували побачити в результаті вибуху кілонової появу сплющеного диска, тобто своєрідного космічного "млинця", який би швидко розширювався, перш ніж зникнути. Але натомість вони побачили сферу.

"Те, що відбувається в результаті вибуху кілонової, враховуючи всі екстремальні його умови, величезну температуру, найсильніші магнітні поля, то, швидше за все, це фізика, яку ми ще не розуміємо", — каже Степпен.

Поки що вчені точно не знають, чому в результаті вибуху кілонової утворилася сфера, але припускають, що це може бути пов'язане з енергією, яка звільнилася з появою на короткий час однієї нейтронної зірки під час злиття двох таких зірок. Але можливо, у цьому зіграли свою роль загадкові частки під назвою нейтрино.

Фокус уже писав про те, що вченим вдалося вперше виявити подвійну систему з нейтронних зірок, які перебувають на порозі вибуху кілонової.

Також Фокус писав про те, що вчені виявили в цій же галактиці, про яку йшлося вище, незвичайний гамма-сплеск, тобто потік випромінювання, який, швидше за все, з'явився внаслідок вибуху кілонової.