Космічний телескоп Вебб зафіксував найпотужніший вибух у Всесвіті: він створює золото

Вчені виявили новий вибух кілонової завдяки другому за яскравістю гамма-сплеску з усіх відомих на сьогодні.

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Космічний телескоп Вебб виявив новий найпотужніший вибух у Всесвіті, який називається кілонова. Цей вибух стався завдяки зіткненню двох нейтронних зірок. Вважається, що внаслідок таких вибухів з'являється такий елемент, як золото та деякі інші важкі елементи, пише Space.

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Ще в березні цього року група вчених з Нідерландів за допомогою космічного телескопа Фермі виявила новий гамма-сплеск, тобто неймовірно сильний викид енергії. Ця подія отримала назву GRB 230307A і вчені з'ясували, що це другий за яскравістю гамма-сплеск з усіх відомих на сьогодні. Він тривав лише 34 секунди, але цих даних вистачило вченим з Колумбійського університету, США, щоб за допомогою телескопа Вебб виявити джерело цього гамма-сплеску.

За словами авторів нового дослідження, телескоп Вебб уперше виявив вибух кілонової, який і став джерелом гамма-сплеску. Уперше телескоп спостерігав за найсильнішим космічним вибухом у Всесвіті через 29 днів після цієї події, а потім ще через 61 день, щоб порівняти результати спостережень.

Кілонові є найпотужнішими космічними вибухами, які в рази сильніші за вибухи наднових і з'являються внаслідок зіткнення двох нейтронних зірок. Це зірки, які з'явилися внаслідок якраз вибухів наднових. Вважається, що під час вибуху кілонової за пару днів виділяється стільки ж світла, скільки могли б виробити майже 1 млрд зірок розміром із Сонце за цей самий час. Вчені дійшли висновку, що цей вибух стався в яскравій галактиці на відстані 8,3 млн світлових років від нас.

Космічний телескоп Вебб виявив новий найпотужніший вибух у Всесвіті, який називається кілонова Фото: space.com

До речі, якщо ви носите на руці золоту каблучку, то, найімовірніше, вона складається із золота, яке якраз з'явилося внаслідок вибуху кілонової. Річ у тім, що такі вибухи створюють найважчі хімічні елементи Всесвіту. Крім золота, це ще й уран, і платина.

Під час спостережень за кілоновою телескоп Вебб також виявив ознаки важких елементів, які з'явилися внаслідок вибуху. Зокрема, вчені побачили наявність такого елемента, як телур і групи елементів, що складається з 15 важчих за свинець металів, під назвою лантаноїди.

За словами авторів дослідження, кілонову можна було виявити і за допомогою гравітаційних хвиль, які виділяють нейтронні зірки під час зіткнення. Але наземний детектор гравітаційних хвиль LIGO в цей час перебував у процесі модернізації.

Фокус уже писав про відомі особливості кілонових і те, якої форми може набувати цей найсильніший космічний вибух.

Також Фокус писав про те, що за одну хвилину можна пролетіти 5 тисяч галактик завдяки новій анімації, яка показує космос "очима" телескопа Вебб. При цьому можна також побачити одну з найдальших галактик, яка з'явилася ще в ранньому Всесвіті.