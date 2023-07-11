Космічний телескоп Вебб зафіксував найпотужніший вибух у Всесвіті: він створює золото
Вчені виявили новий вибух кілонової завдяки другому за яскравістю гамма-сплеску з усіх відомих на сьогодні.
Космічний телескоп Вебб виявив новий найпотужніший вибух у Всесвіті, який називається кілонова. Цей вибух стався завдяки зіткненню двох нейтронних зірок. Вважається, що внаслідок таких вибухів з'являється такий елемент, як золото та деякі інші важкі елементи, пише Space.
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Ще в березні цього року група вчених з Нідерландів за допомогою космічного телескопа Фермі виявила новий гамма-сплеск, тобто неймовірно сильний викид енергії. Ця подія отримала назву GRB 230307A і вчені з'ясували, що це другий за яскравістю гамма-сплеск з усіх відомих на сьогодні. Він тривав лише 34 секунди, але цих даних вистачило вченим з Колумбійського університету, США, щоб за допомогою телескопа Вебб виявити джерело цього гамма-сплеску.
За словами авторів нового дослідження, телескоп Вебб уперше виявив вибух кілонової, який і став джерелом гамма-сплеску. Уперше телескоп спостерігав за найсильнішим космічним вибухом у Всесвіті через 29 днів після цієї події, а потім ще через 61 день, щоб порівняти результати спостережень.
Кілонові є найпотужнішими космічними вибухами, які в рази сильніші за вибухи наднових і з'являються внаслідок зіткнення двох нейтронних зірок. Це зірки, які з'явилися внаслідок якраз вибухів наднових. Вважається, що під час вибуху кілонової за пару днів виділяється стільки ж світла, скільки могли б виробити майже 1 млрд зірок розміром із Сонце за цей самий час. Вчені дійшли висновку, що цей вибух стався в яскравій галактиці на відстані 8,3 млн світлових років від нас.
До речі, якщо ви носите на руці золоту каблучку, то, найімовірніше, вона складається із золота, яке якраз з'явилося внаслідок вибуху кілонової. Річ у тім, що такі вибухи створюють найважчі хімічні елементи Всесвіту. Крім золота, це ще й уран, і платина.
Під час спостережень за кілоновою телескоп Вебб також виявив ознаки важких елементів, які з'явилися внаслідок вибуху. Зокрема, вчені побачили наявність такого елемента, як телур і групи елементів, що складається з 15 важчих за свинець металів, під назвою лантаноїди.
За словами авторів дослідження, кілонову можна було виявити і за допомогою гравітаційних хвиль, які виділяють нейтронні зірки під час зіткнення. Але наземний детектор гравітаційних хвиль LIGO в цей час перебував у процесі модернізації.
Фокус уже писав про відомі особливості кілонових і те, якої форми може набувати цей найсильніший космічний вибух.
Також Фокус писав про те, що за одну хвилину можна пролетіти 5 тисяч галактик завдяки новій анімації, яка показує космос "очима" телескопа Вебб. При цьому можна також побачити одну з найдальших галактик, яка з'явилася ще в ранньому Всесвіті.