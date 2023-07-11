Удивительная удача: мужчина нашел клад золотых монет на миллионы долларов на своем поле

В начале этого года мужчина из Кентукки наткнулся на удивительную находку: сокровище из более 700 монет времен Гражданской войны в США. Эта коллекция, получившая название "Великое сокровище Кентукки", состоит из золотых монет Соединенных Штатов, отчеканенных между 1840 и 1863 годами, а также горстки серебряных.

Счастливый первооткрыватель — чья личность и точное местонахождение остаются нераскрытыми — выражает искреннее удивление, восклицая: "Это самая удивительная вещь, которую я когда-либо видел. Это все золотые монеты номиналом 1 доллар, 20 долларов, 10 долларов", пишет Live Science.

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По данным Numismatic Guaranty Co. (NGC), авторитетной организации по сертификации монет, и GovMint, отвечающей за продажу, примерно 95% клада составляют золотые доллары. Кроме того, коллекция включает в себя 20 монет "Свобода" номиналом 10 долларов и восемь монет "Свобода" номиналом 20 долларов. Среди этих сокровищ самая редкая золотая монета "Свобода" 1863-P номиналом 20 долларов и весом в 1 унцию, за которую на аукционе можно получить шестизначную сумму.

Примечательно, что Великое сокровище Кентукки претендует на потрясающее общее количество в 18 таких монет. На официальном сайте NGC отмечено, что монета "Свобода" номиналом 20 долларов, которая обращалась с 1850 по 1907 год, выпущена Министерством финансов после открытия месторождений золота в Калифорнии. Стоит отметить, что монеты номиналом 20 долларов США по этому кладу имеют дополнительный уровень редкости, поскольку на них отсутствует надпись "In God We Trust", добавленная в 1866 году после завершения Гражданской войны в США.

Однако значение этой находки выходит за пределы ее чистой денежной стоимости, предлагая ценный взгляд на историю Америки в чрезвычайно бурный период.

Райан МакНатт, археолог-конфликтолог из Южного университета Джорджии, что, хотя и не был лично свидетелем находки, утверждает, что, учитывая исторический контекст и расположение сокровища в Кентукки — территории, которая оставалась нейтральной в то время, — по всей вероятности, сокровище закопали накануне рейда генерала Конфедерации Джона Ханта Моргана, состоявшегося между июнем и июлем 1863 года.

Существует немало свидетельств о том, как состоятельные кентуккийцы прятали значительные суммы денег, чтобы предотвратить их попадание в руки конфедератов. Например, Джеймс Лэнгстафф оставил письмо, в котором рассказал о захоронении 20 000 долларов в монетах на своем участке в Падуке, а Уильям Петтит спрятал золотые монеты на сумму 80 000 долларов вблизи Лексингтона.

Кроме того, существуют рассказы о солдатах Конфедерации, которые находились на карантине из-за кори, похищавших зарплату и хоронивших ее в пещере в Камберленд-Геп. К сожалению, ни один из этих тайников так и не найден.

В отличие от исторических находок на государственных землях о находках на частных землях в Соединенных Штатах необязательно сообщать археологам.

"Решение в конце концов остается за землевладельцем", — признал исследователь, но подчеркнул, что пренебрежение привлечением археолога приводит к тому, что "отпечаток прошлого можно навсегда потерять".

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